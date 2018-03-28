İşitme engellileri dolandıran çete çökertildi

Ticari faaliyetlerde bulunmak, ev, iş ve araba sahibi yapmak bahanesiyle bankalardan kredi çektirdikleri 300 işitme engelli vatandaşı dolandıran organize çete üyesi 20 kişi gözaltına alındı.

Ticari faaliyetlerde bulunmak, ev, iş ve araba sahibi yapmak bahanesiyle bankalardan kredi çektirdikleri 300 işitme engelli vatandaşı dolandıran organize çete üyesi 20 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İ.A, lise yıllarında arkadaş olduğu ve aralarında işitme engellilerin de bulunduğu bazı kişiler aracılığıyla ticari faaliyetlerde bulunmak bahanesiyle yaklaşık 300 işitme engelli vatandaşa ulaştı.

Vatandaşlara, kooperatif arsası almak ve kar payı vermek bahanesiyle bankalardan kredi çektiren İ.A, 5-10 bin lira arasında değişen arsaları yüksek fiyatlara işitme engellilere sattı.

Kendilerine verilen vaatlerin yerine getirilmemesiyle dolandırıldıklarını anlayan mağdurlar, durumu polise bildirdi.

Şikayetler üzerine, Ankara Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Yolsuzluk Büro Amirliği ekipleri, suç örgütü üyelerinin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

- Çete lideri canlı yayın çıkışında yakalandı

Soruşturma sürdüğü sırada engelli vatandaşlar, 20 Mart 2018'de mağduriyetlerini anlatmak üzere bir televizyon kanalında yayınlanan programa katıldı. Hakkında söylenenleri televizyondan dinleyen İ.A. canlı yayına telefonla bağlanarak, 21 Mart'ta stüdyoya geleceğini ve hakkındaki iddiaları yanıtlayacağını söyledi.

Söz konusu tarihte İstanbul'daki canlı yayına katılan İ.A, "Vicdan" adı verilen operasyon kapsamında, program çıkışında gözaltına alındı.

Soruşturmayı genişleten ekiplerin Aydın, İstanbul, Bilecik, Adana ve Ankara'da eş zamanlı olarak düzenlediği operasyonlarda ise çete üyesi oldukları belirlenen 19 şüpheli daha yakalandı.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından Ankara Adliyesine sevk edildi.

- Mağdur engelliler adliye önünde toplandı

Adliye önünde bir araya gelen mağdur işitme engelli vatandaşlar adına açıklama yapan Kezban Özbaş, İ.A.'nın kendisini iş adamı olarak tanıttığını, işitme engellileri iş, ev ve araba sahibi yapma bahanesiyle kandırdığını anlattı.

Soruşturmaya şüpheliler hakkında çok sayıda suç dosyasının eklendiğini ve bunların incelenmesi ile delillerin toplanmasının 2,5 yılı bulduğunu belirten Özbaş, işitme engellilerin kendileriyle işaret dili yoluyla iletişim kuramayan kişilere çok fazla yakınlık gösteremediğini, işaret dilini de bilen şüpheli İ.A'nın bunu kendi lehine kullandığını kaydetti.

Özbaş, olayın mağdurlarından birisinin eşi tarafından terk edildiğini, bir başkasının ise evini kaybettiğini belirterek, çete lideri İ.A'nın cezalandırılmasını istedi.

İ.A'nın "Ailelerinize sürpriz yapacaksınız, hemen haber vermeyin." diyerek işitme engellilerin duygularını sömürdüğünü anlatan Özbaş, işitme engellilere yardımcı olmak amacıyla İ.A. ile beraber hareket eden B.E. ve S.Ü.'nün 45-50 mağduru şikayetinden vazgeçirdiğini iddia etti.

Kaynak: Ajanslar