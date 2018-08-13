IŞİD lideri Bağdadi ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı

IŞİD lideri Ebubekir el-Bağdadi'nin haziran ayında Irak ordusunun operasyonu sonucunda ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldığı ve şu anda gruba liderlik etmediği belirtildi.

Irak'ta yayın yapan el Sumeriye televizyonunun Irak istihbaratına dayandırdığı haberine göre Bağdadi, Irak ordusunun Suriye'deki IŞİD kontrolünde bulunan bir kasabaya haziran ayında düzenlediği operasyonda ağır yaralandı. Bağdadi'nin ağır yaralandığı saldırıda birkaç militan hayatını kaybetti.

'EBU OSMAN EL TUNUSİ ADAY GÖSTERİLDİ'

İstihbarat yetkilisi, "Bağdadi'nin yerine örgüt liderliği için Irak asıllı olmayan Ebu Osman el Tunusi aday gösterildi. Iraklı militanlar, Tunusi ismine karşı çıktı" dedi.

Irak istihbaratı, temmuz başında IŞİD lideri Ebubekir el-Bağdadi'nin oğlunun bir hava saldırısı sonucunda saklandığı mağarada hayatını kaybettiğini bildirmişti.

Rusya Savuma Bakanlığı, Haziran 2017'de, Bağdadi'nin öldüğü bilgisini doğrulamaya çalıştıklarını duyurmuştu. Kısa süre sonra ABD Savunma Bakanlığı, IŞİD liderinin öldüğünü açıklamıştı. Ancak Bağdadi'nin öldüğü kesin olarak doğrulanamamıştı.

Kaynak: Ajanslar