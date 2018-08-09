İşgalci İsrail'in saldırısında Filistinli anne ve bebeği şehit oldu

Dün akşam saatlerinde İsrail işgal güçlerine ait uçaklar tarafından Gazze'ye yine bir saldırı gerçekleştirildi. Düzenlenen bu saldırıda Filistinli aileye mensup biri bebek iki kişi şehit oldu, bir kişi yaralandı.

İşgalci İsrail uçaklarının gece yarısından sonra Gazze'ye düzenlediği saldırıda Filistinli aileye mensup biri bebek iki kişi şehit oldu, bir kişi yaralandı.

ANNE VE BEBEĞİ ŞEHİT OLDU, BABA YARALANDI

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail'in Gazze'nin orta kesiminde yer alan El-Caferavi bölgesine düzenlediği hava saldırısında, İnas Muhammed İhmaş (23) isimli hamile kadın ile 1,5 yaşındaki bebeği Beyan'ın şehit olduğunu, eşi Muhammed'in ise yaralandığını duyurdu.

YARALI SAYISI 12'YE YÜKSELDİ

Kudra ayrıca, dün akşamdan bu yana düzenlenen saldırılarda yaralanan Filistinlilerin sayısının 12'ye yükseldiğini belirtti.

İsrail ordusundan daha önce yapılan açıklamada, Gazze'de 12 bölgenin hava saldırılarıyla vurulduğu ifade edilmişti. Dün akşam saatlerinde gerçekleşen saldırılarda bir Filistinli şehit olmuş, 6 Filistinli yaralanmıştı.

Kaynak: Ajanslar