İşgalci İsrail'in polisleri Filistinlilerin arazisini böyle ele geçirmeye çalıştı!

İsrail polisi ve Yahudi yerleşimciler, işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Şeyh Cerrah mahallesindeki bir araziyi ele geçirme girişiminde bulundu.

Şeyh Cerrah mahallesi sakinlerinden Haşim Bedr, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bugün, "gaiplerin mülkleri"nin sözde muhafızları ile çok sayıda İsrail polisi mahalledeki bir araziye saldırarak ağaçları yerinden söktüğünü söyledi.

"İşgal kuvvetlerinin" saldırıyı ellerinde mahkeme kararı olmadan gerçekleştirdiğini ve bunun Filistinli bir avukatın İsrail polisine başvurmasıyla ortaya çıktığını belirten Bedr, mahkeme kararının olmadığı kanıtlandığında polislerin Kudüs'teki İsrail belediyesinden ağaçları sökmek için hemen izin aldıklarını belirtti.

Bedr, söz konusu ağaçların yerinden sökülmesinin araziyi ele geçirmek için zemin hazırlığı olduğunu dile getirdi.

Filistin Dışişleri Bakanlığı da yaptığı açıklamada İsrail'in Şeyh Cerrah mahallesinde araziyi ele geçirme girişimini kınadı.

Doğu Kudüs'teki Şeyh Cerrah mahallesi, Yahudi yerleşimciler tarafından en çok hedef alınan bölgeler arasında yer alıyor.

"GAİPLERİN MÜLKLERİ YASASI"

İsrail devletinin sınırları içerisinde bulunan 1948 toprakları, başta "toprak satın alma" ve "gaiplerin mülkleri" yasaları olmak üzere peyderpey çıkarılan yasalarla gasp edildi.

"Gaiplerin mülkleri yasası", İsrail'in 1950 yılında çıkardığı bu yasada Kasım 1947'ye kadar İsrail devleti sınırlarını terk eden veya göç edenler "gaip" olarak tanımlanıyor. Söz konusu kişilerin araziler dahil tüm mülkleri, evleri, banka hesapları "gaip mülkü" sayılarak, mülkiyet hakkı devlete devrediliyor.

İsrail'in bu kanunu Filistinli mültecilerin ve İslami vakıfların mülklerini müsadere etmede temel araç olarak kullandığı belirtiliyor.

İsrail'in 1967'den bu yana işgal altında tuttuğu Doğu Kudüs'te 200 bin, Batı Şeria'da ise 400 bini aşkın Yahudi yerleşimci bulunuyor.

Uluslararası hukuka göre, bu bölgelerdeki tüm Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı kabul ediliyor.

Kaynak: AA