İşgalci İsrail vurmuştu: Gazzeli Meryem artık iyi!

Gazze’de düzenlenen Büyük Dönüş Yürüyüşü esnasında bacağından vurulan ve İHH İnsani Yardım Vakfı’nın girişimleriyle ailesiyle birlikte İstanbul’a getirilerek tedavi görmüştü.

İşgalci İsrail askerleri tarafından bacağından vurulan 16 yaşındaki yetim kız Meryem Ebu-Matar, İHH İnsani Yardım Vakfı aracılığıyla İstanbul’da tedavi edildi.

Matar’ın yaralı bacağı, Türk doktorların başarılı operasyonu sonucunda kurtarıldı. Matar, 4 aylık tedavi sürecinde 13 defa ameliyat edildi. Konuya ilişkin Meryem Ebu Matar, İHH Yönetim Kurulu Üyesi Durmuş Aydın ile Meryem’in doktoru Doç. Dr. Mehmet Veli Karaaltın, Taksim’de bir otelde basın açıklaması gerçekleştirdi.

"MERYEM 16 BİN YETİMİMİZDEN BİRİ"



Sözü ilk olarak Durmuş Aydın aldı. Filistin’deki zulmün yıllardır devam ettiğini hatırlatarak konuşmasına başlayan Aydın, özellikle İsrail’in Gazze’ye uyguladığı ablukanın 2 milyon insanı etkilediğini belirtti. Aydın, “Gazze, maalesef ki dünyanın açık hava hapishanesi olarak önümüzde duruyor. Bu süreç böyle giderse, uluslararası kurumlar bu sessizliğe devam ederse gözlerimizin önünde 2 milyon insan çaresizlik içerisinde hayatlarını sürdürmeye çalışacaklar. Bu nedenle sesimizi bir şekilde duyurmaya çalışıyoruz. İHH olarak Gazze’de birçok çalışma yapmaktayız. Eğitim, kültür, yetim destekleme, barınma vs. Şu anda haliazırda 16 bin yetimize bakıyoruz Gazze’de. Meryem kardeşimiz de bunlardan sadece bir tanesiydi."

"ÇAĞRIMIZ ABLUKANIN SON BULMASI"



Ayrıca Aydın, "Biliyorsunuz mart ayından bu yana Büyük Dönüş Yürüyüşü adı altında bir gösteri düzenleniyor Filistin’de. Bu barışçıl gösterilerde ne yazık ki yüzlerce insan hayatını kaybetti. Yaralıların bir çoğu ağır yaralı olarak tedavi edilmeyi bekliyor. Orada tedavi imkansızlıklarından dolayı insanlar hayatlarını kaybetme safhasına gelmiş durumda. Meryem de bu hastalarımızdan bir tanesi. Meryem ayağından mermi aldı ve kemikte patladı. İsrail’in kullandığı mermilerin büyük çoğunluğu da bu şekilde. Doktorumuzun ve ekibinin başarısı ile Meryem kızımızın bacağı kurtarıldı. Burada belirtmek istediğim sıkıntılardan bir tanesi de bu yaralılar, ülkelerinden çıkarak tedavi olmaları gerekiyor. İsrail, insanların tedavi hizmeti almalarını de engelliyor. Buradan çağrımız şudur ki bu abluka en kısa zamanda son bulsun.”

"BİZE GELDİĞİNDE BACAĞINDA DOLAŞIM YOKTU"



Durmuş Aydın’ın ardından tedavi sürecine ilişkin bilgi veren Doç. Dr. Mehmet Veli Karaaltın, sözlerine doğru hastayı doğru hekime götürdüğü için İHH’ya teşekkür ederek başladı. “Umarım tüm STK’larımız bu yetkinliğe ulaşırlar” diyen Mehmet Veli Karaaltın,“İHH ekibinin Meryem’in durumunu fark etmesi ve bunu gözlemlemesi bir başarı. Ben ameliyattayken telefon geldi. Meryem’in durumunu izah ettiler. Ben de hemen gelsinler dedim. Yaralanmanın boyutu gerçekten şiddetliydi. Patlayıcı madde yaralanmalarından meydana geliyor bu durum. İlk açtığımızda çok fazla şarapnel parçası çıkardık bacağından. Onun yanı sıra dolaşım da yoktu. Çünkü sinirleri de zedelenmişti. 42 operasyon geçirdi Meryem. Bugün de bir ameliyatımız var. Elbette eskisi gibi olmayacak ama yine bacağını kullanabilecek. Çok şükür şu anda yürüteçle Meryem yürüyebiliyor. Benim İHH ve diğer STK’lar ile savaş bölgelerine gitmişliğim de var. Gazze’ye de 3 defa gittim. Dolayısı ile oralardaki duruma hakimim. Ben Meryem’e ve ailesine ilk şunu söyledim: Hiç merak etmeyin. Siz Avrupa’da, Amerika’da da olsanız emin olun buradaki hizmetten farklısını görmeyecektiniz. O yüzden içiniz rahat olsun.”

"FİLİSTİN BAYRAĞINI TAŞIDIĞIM İÇİN ÖZELLİKLE VURULDUM"



Türkiye’ye geldiğinden bu yana durumunun iyiye gittiğini ifade eden Meryem Ebu-Matar ise konuşmasına doktoruna ve İHH’ya teşekkür ederek başladı. “Filistinliler olarak bizler, Türkleri kardeş olarak görüyoruz” diyen Ebu-Matar’ın açıklamaları ise şu şekilde: “Türkleri çok seviyorum çünkü tarih boyunca bize hep yardım ettiler. Asla Türklerin iyiliklerini unutmayacağız. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı da çok seviyorum. Ben Filistinin bayrağını taşıdığım için özellikle vuruldum. İlk iki bayrağı dikmiştim. Ama üçüncü bayrağı dikerken vuruldum. Ben Filistin halkının haksız yere abluka altında olduğunu biliyorum. Ve özgürlüğe kavuşana kadar bu mücadelemiz sürecek. Bunu da tüm dünyaya anlatacağız. Biz inanıyoruz ki Allah her daim haklıların yanındadır. Hayalim, Türkiye’de iyi bir üniversitede okumak. Mühendis olmak istiyorum. Ve Gazze’ye mühendis olarak dönüp hizmet etmek istiyorum. Arkadaşlarımdan birçoğu yaralandı benimle birlikte. Ama hayat devam ediyor ve bir şekilde tutunmamız gerekiyor.”

NE OLMUŞTU



Babasını 3 yaşında kaybeden ve İHH İnsani Yardım Vakfı’nın Yetim Sponsorluk Sistemi kapsamında Gazze’de desteklediği Meryem Ebu-Matar, gösterilerin ilk gününde İsrail askerlerinin sniper ile açtığı ateş sonucunda bacağından yaralanmıştı. Elinde hiçbir silah ya da kesici delici alet bulunmadığı halde vurulan Ebu-Matar’ın ilk tedavisi Gazze’de gerçekleştirilmiş fakat buradaki tedavinin yetersiz kalması sonucunda Türkiye’ye sevk edilmişti. Alanında uzman doktorlar tarafından acil olarak ameliyata alınan Ebu-Matar için yetkililer, “Eğer bir gün daha gecikme yaşansaydı, Gazzeli yetim kızımız bacağını kaybedecekti.” açıklamasını yapmıştı. Matar, İsrailli askerler tarafından vurulmadan önce Gazze’de hafızlık eğitimi alıyordu. Meryem Ebu-Matar’ın sağlık durumu şimdilerde ise iyiye gidiyor. Ebu Matar’ın tedavisi İHH Yurt İçi Yardım Birimi’nce yürütülüyor.

Kaynak: Ajanslar