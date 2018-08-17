İşgalci İsrail Mescid-i Aksa’nın kapılarını kapattı!

İsrail polisi Mescid-i Aksa’nın tüm kapılarını kapattı.

İsrail askerleri Mescid-i Aksa’nın Meclis Kapısı girişinde, bir Filistinliyi İsrail polisini bıçaklamaya çalıştığı iddiası ile öldürdü.

KAPILAR KAPANDI



Hayatını kaybeden kişinin kimliği henüz belirlenemezken, edinilen bilgilere göre İsrail askerleri Mescid-i Aksa’nın kapılarını kapatarak giriş ve çıkışları engelledi. İsrail askerlerinin ayrıca Kudüs’teki Şam Kapısı’nı da kapatarak bölgedeki vatandaşlara saldırdığı aktarıldı.

Kaynak: AA