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17 Ağustos 2018 19:51 | Son Güncelleme: 17 Ağustos 2018 20:13

İşgalci İsrail Mescid-i Aksa’nın kapılarını kapattı!

İsrail polisi Mescid-i Aksa’nın tüm kapılarını kapattı.

İşgalci İsrail Mescid-i Aksa’nın kapılarını kapattı!

İsrail askerleri Mescid-i Aksa’nın Meclis Kapısı girişinde, bir Filistinliyi İsrail polisini bıçaklamaya çalıştığı iddiası ile öldürdü.

KAPILAR KAPANDI

Hayatını kaybeden kişinin kimliği henüz belirlenemezken, edinilen bilgilere göre İsrail askerleri Mescid-i Aksa’nın kapılarını kapatarak giriş ve çıkışları engelledi. İsrail askerlerinin ayrıca Kudüs’teki Şam Kapısı’nı da kapatarak bölgedeki vatandaşlara saldırdığı aktarıldı.


Kaynak: AA

Etiketler: Mescid-i Aksa


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