İşgalci İsrail 12 yaşındaki Filistinli çocuğa saldırdı

"Büyük Dönüş Yürüyüşü" başlatan Filistin halkı eylem sırasında İsrail askerlerinin saldırısına uğradı. Bir Filistinli çocuk yaraladı.

İsrail askerlere Gazze'de Filistinli vatandaşların 30 Mart'tan beri düzenlediği "Büyük Dönüş Yürüyüşü" eylemini esnasında ateş açarken, saldırı esnasında 12 yaşındaki Filistinli çocuğu başına kurşun parçası isabet etti.

İsrail askerleri, "sürgün edildikleri topraklarına geri dönmeyi ve 2006'dan beri Gazze'ye uygulanan hukuksuz ablukanın kaldırılmasını" isteyen Filistin halkının üzerine ateş açıyor.

ŞEHİT SAYISI 160'DAN FAZLA

İsrail askerlerinin barışçıl gösterilere müdahalesinde şu ana kadar 160'tan fazla Filistinli şehit oldu, 18 binin üzerinde Filistinli yaralandı.

Kaynak: AA