İşgalci devletin vahşetini görüntülemek yasaklanıyor!

Filistinli Gazeteciler Sendikası, İsrail'de 'ordunun eylemlerini görüntülemeyi suç haline getiren' bir tasarının meclise sunulduğunu duyurdu.

Basın çalışanı, yaşlı, engelli, kadın ve çocuk ayrımı yapmadan gerçek mermiyle sivillere saldıran İsrail ordusu için yeni kanun geliyor. İsrail hükümeti, katliamcı askerini korumak için görüntülenmelerini engellemeye çalışıyor.

KATLİAMI GİZLEMEYE ÇALIŞIYOR

2017'nin Aralık ayında ABD Başkanı Trump'ın, Kudüs'ü İsrail'in başkenti ilan etmesiyle başlayan olayların ardı arkası kesilmedi. İsrail askeri sivil göstericileri öldürmeyi seçerken, hükümetleri ise bu vahşiliği savunmayı tercih etti.

Şimdi de daha ileri giden İsrail hükümeti, askerlerinin dünyaya servis edilen görüntülerinin önüne geçmek istiyor. Çocuk katili İsrail, askerlerinin katliamının daha fazla dünya basınında yer kaplamasını engellemek için, 'ordunun eylemlerini görüntülemeyi suç haline getiren' bir tasarıyı meclise sundu.

TASARI ULUSLARARASI CEZA MAHKEMESİNE GİDECEK

İsrail'in savaş suçları işlemeye devam ettiğini ve bunları tüm dünyanın gözü önünde yaptığını belirten Sendika Sözcüsü Ömer Nezzal, "Bu kararı Uluslararası Ceza Mahkemesine taşınacağız" dedi.

Nezzal, "İşgal güçlerine daha fazla suç işleme imkanı verildiğini ve bu kanun aracılığıyla cezadan ve uluslararası adaletten kurtulmak istendiğini" ifade etti.

Kaynak: Ajanslar