İşgal devletinin polisi 18 Filistinliyi gözaltına aldı!

İsrail’in kuzeyindeki Hayfa’da düzenlenen gösteride, Filistinliler, İsrail’in Gazze’ye uyguladığı ablukayı kaldırması, işgali bitirmesi ve barışçıl göstericilere yönelik katliam girişimine son vermesi talebinde bulundu.

İsrail polisinin, ülkenin kuzeyindeki Hayfa kentinde İsrail’in Gazze’de gerçekleştirdiği katliamı protesto amacıyla İsrail vatandaşı Filistinliler tarafından düzenlenen gösteriye katılan 18 kişiyi gözaltına aldığı bildirildi.

İsrail’in kuzeyindeki Hayfa’da düzenlenen gösteride, Filistinliler, İsrail’in Gazze’ye uyguladığı ablukayı kaldırması, işgali bitirmesi ve barışçıl göstericilere yönelik katliam girişimine son vermesi talebinde bulundu.

İsrail’de faaliyet gösteren "Adalet Hukuk Merkezi" tarafından sosyal medya hesabı üzerinden yapılan yazılı açıklamada, İsrail polisinin Hayfa’da Gazze ile dayanışma amacıyla düzenlenen gösteride İsrail vatandaşı 18 Filistinliyi gözaltına aldığı belirtildi.

Gündem 18 Mayıs 2018 23:29 Kudüs Zirvesi'nden çıkan karar açıklandı!Cumhurbaşkanı Erdoğan, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) İslam Zirvesi Konferansı Olağanüstü Toplantısının kapanışında konuştu. İstanbul'daki Olağanüstü İslam Zirvesi'nde, Kudüs bildirisi kabul edildi.

Açıklamada, gösteriye İsrail’in Filistinli vatandaşlarını temsil eden İsrail Parlamentosundaki Ortak Arap Listesi Bloku milletvekillerinin de katıldığı belirtilerek, gözaltına alınan 18 Filistinlinin serbest bırakılıp bırakılmayacağının belli olmadığı vurgulandı.

Öte yandan görgü şahitlerinin AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail polisinin düzenlenen gösteriye müdahale ettiği ve aralarından Ortak Arap Listesi Bloku milletvekilleri Cemal Zahalka ile Hanin Zuubi’nin de dahil olduğu çok sayıda İsrail vatandaşı Filistinlinin darp edildiği kaydedildi.

İsrail askerlerinin, pazartesi günü ABD'nin Tel Aviv Büyükelçiliğini Kudüs'e taşımasını protesto etmek ve Nekbe'nin (Büyük Felaket) 70. yılını anmak isteyen göstericilere ateş açması sonucu 62 Filistinli şehit olmuş, 3 binden fazla kişi yaralanmıştı.

Kaynak: AA