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11 Eylül 2018 10:25 | Son Güncelleme: 11 Eylül 2018 10:30

İnsan yüzlü örümcek görenleri şaşırttı!

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde köşeli yengeç örümceği olarak bilinen örümceği bulan adam evinde beslemeye başladı.

İnsan yüzlü örümcek görenleri şaşırttı!

Adana’nın Aladağ ilçesinde bir şirkette güvenlik görevlisi olarak çalışan Bekir Gani çalıştığı iş yerinde bahçe sularken bir ağacın dalında Latince adı "thomisus onustus" olan ve insan yüzüne benzeyen görüntüsüyle görenleri hayrete düşüren köşeli yengeç örümceği buldu.

Evinde insan yüzlü örümcek besliyor

KÖŞELİ YENGEÇ ÖRÜMCEĞİ

Örümceği bir cam kavanoza koyan Gani daha sonra Kadirli ilçesine geldi. Bulduğu örümceğin ne olduğuyla ilgili internette araştırmaya koyulan Bekir Gani insan yüzünü andıran görüntüsüyle bu örümceğin köşeli yengeç örümceği olduğunu öğrendi.

Örümceği maydanoz ve et parçacıkları ile besleyen Bekir Gani ona gözü gibi bakıyor.

Evinde insan yüzlü örümcek besliyor

Araştırmasına göre Türkiye’de şu ana kadar bu örümcekten sadece 4 tane görüldüğünü belirten Bekir Gani, “5’incisi ise bende. Çalıştığım iş yerinde buldum. Kavanoza koyarak eve getirdim. Araştırdım. Maydanoz ve et ile besleniyormuş. Kavanozun içerisine larva bıraktı. Yakında yavruları olacak diye bekliyorum. Örümceği ilk gördüğümde çok şaşırdım. Yüzü insan yüzünü andırıyordu. Bundan sonra da örümceğe gözüm gibi bakacağım” şeklinde konuştu.

Evinde insan yüzlü örümcek besliyor


Kaynak: Ajanslar

Etiketler: Adanaİnsan yüzlü örümcekOsmaniye


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