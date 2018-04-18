İş dünyası da seçimi olumlu buldu

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: "İş dünyamızı rahatsız eden belirsizliklerin bir an önce ortadan kalkması ve ekonomik reform gündemimize daha iyi odaklanabilmemiz açısından 24 Haziran 2018 tarihi son derece yerinde bir tercihtir"

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, iş dünyasını rahatsız eden belirsizliklerin ortadan kalkması ve ekonomik reform gündemine daha iyi odaklanabilme açısından seçimlerin 24 Haziran 2018 tarihine alınmasının son derece yerinde bir tercih olduğunu bildirdi.

Hisarcıklıoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan erken seçim kararının millete ve iş dünyasına hayırlı olması temennisinde bulundu.

Türkiye'nin 24 Haziran sonrasında hedeflerine hızla ilerleyeceğini belirten Hisarcıklıoğlu, "İş dünyamızı rahatsız eden belirsizliklerin bir an önce ortadan kalkması ve ekonomik reform gündemimize daha iyi odaklanabilmemiz açısından 24 Haziran 2018 tarihi son derece yerinde bir tercihtir." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA