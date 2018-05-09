İranlı öğrencilerden Trump'ın kararına protesto gecikmedi!
ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'la imzalanan nükleer anlaşmadan çekilmesiyle birlikte İran'da öğrenciler protesto düzenledi,
ABD Başkanı Donald Trump’ın nükleer anlaşmadan çekilme kararının ardından bugün İran’ın Başkenti Tahran’da öğrenciler, ABD’nin eski Büyükelçiliği önünde toplanarak ABDkarşıtı gösteri düzenledi.
ABD BAYRAKLARI ETEŞE VERİLDİ
Üniversite öğrencileri ABD karşıtı sloganlar eşliğinde ABD bayraklarını yakarak Trump’a olan öfkelerini gösterdi.
İslam devrimi sonrası kapatılan ABD büyükelçiliği önünde düzenlenen protestoda, öğrenciler İranlı yetkililerden nükleer anlaşmadan çekilmelerini istedi.
Kaynak: AA