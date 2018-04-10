İran'dan tehdit! Bu saldırı yanıtsız kalmayacak
Şam'da bulunan üst düzey bir İranlı yetkilinin İsrail'in Suriye'de düzenlediği hava saldırısına ilişkin "Bu saldırı yanıtsız kalmayacak" dediğini aktardı. Hama'daki T-4 hava üssünde 3 İranlının hayatını kaybettiği açıklanmıştı.
Reuters haber ajansı, Şam'da bulunan üst düzey bir İranlı yetkilinin İsrail'in Suriye'de düzenlediği hava saldırısına ilişkin "Bu saldırı yanıtsız kalmayacak" dediğini aktardı.
Hama'daki T-4 hava üssünde 3 İranlının hayatını kaybettiği açıklanmıştı.
Kaynak: Ajanslar