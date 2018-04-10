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10 Nisan 2018 13:23 | Son Güncelleme: 10 Nisan 2018 14:21

İran'dan tehdit! Bu saldırı yanıtsız kalmayacak

Şam'da bulunan üst düzey bir İranlı yetkilinin İsrail'in Suriye'de düzenlediği hava saldırısına ilişkin "Bu saldırı yanıtsız kalmayacak" dediğini aktardı. Hama'daki T-4 hava üssünde 3 İranlının hayatını kaybettiği açıklanmıştı.

İran'dan tehdit! Bu saldırı yanıtsız kalmayacak

Reuters haber ajansı, Şam'da bulunan üst düzey bir İranlı yetkilinin İsrail'in Suriye'de düzenlediği hava saldırısına ilişkin "Bu saldırı yanıtsız kalmayacak" dediğini aktardı.

Hama'daki T-4 hava üssünde 3 İranlının hayatını kaybettiği açıklanmıştı.


Kaynak: Ajanslar

Etiketler: İRAN


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