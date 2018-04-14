İran'dan saldırı sonrası ilk açıklama geldi
İran, Suriye'ye düzenlenen hava harekatına ilişkin ilk açıklamayı yaptı. İran, "Saldırıyı güçlü şekilde kınıyoruz" dedi
ABD Başkanı Donald Trump, Suriye'deki kimyasal saldırıya ilişkin "saldırı emri" verdiğini söyleyerek, ABD ile Fransa ve İngiltere'nin, Suriye rejimi hedeflerini vurmaya başladığını duyurdu. Saldırıda başkent Şam'daki askeri noktalar hedef alındı.
Dünya14 Nisan 2018 08:30Amerika ve müttefikleri Suriye'yi vurdu!Trump, Suriye'deki kimyasal saldırıya ilişkin "saldırı emri" verdiğini söyleyerek, ABD ile Fransa ve İngiltere'nin, Suriye rejimi hedeflerini vurmaya başladığını duyurdu.
İRAN'DAN SALDIRI SONRASI İLK AÇIKLAMA
İran, Suriye'ye düzenlenen hava hareketına ilişkin açıklama yaptı. İran, "Saldırıyı güçlü şekilde kınıyoruz" dedi.
Gündem14 Nisan 2018 08:35Suriye saldırısına Ankara'dan ilk tepkiDışişleri Bakanlığı yaptığı yazılı açıklamada," Kimyasal saldırıların tekrarı olmamalı. İnsanlığın vicdanına tercüme olan bu operasyonu memnuniyetle karşılıyoruz."sözlerine yer verildi.
Kaynak: Ajanslar