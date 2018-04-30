İran'dan peş peşe sert açıklamalar! Rest çektiler

İran, ABD Başkanı Trump'ın nükleer anlaşmada değişiklik yapılması talebini reddetti.

İran yönetimi, ABD ve İsrail'in 2015 yılında imzalanan nükleer anlaşmanın yeniden ele alınması ve değişiklik yapılması talebini geri çevirdi. İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani yaptığı açıklamada, anlaşmanın yeniden müzakere edilemeyeceğini ve ülkesinin anlaşmada yer alanlar dışında herhangi bir yükümlülük altına girmeyeceğini söyledi. Ruhani başta terörle mücadele olmak üzere Ortadoğu'nun güvenlik ve istikrarı ile ilgili görüşmeler yapmaya hazır olduklarını da belirtti.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile bir telefon görüşmesi yapan İran Cumhurbaşkanı Ruhani'nin Macron'a nükleer anlaşmanın bölge barışına katkı sağlayabileceği, ayrıca Batı ile İran arasındaki ilişkileri de güven ortamına kavuşturabileceğini söylediği açıklandı.

RUSYA: ANLAŞMA KORUNMALI

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Kremlin'den yapılan açıklamada, Putin ve Macron'un İran ile P5+1 ülkeleri arasındaki nükleer anlaşmanın korunmasından yana olduğu belirtildi.

KRİTİK GÜN 12 MAYIS

Trump anlaşmayla ilgili kararını 12 Mayıs'ta açıklayacak.

HAMANEY DE ÇOK SERT KONUŞTU

Başkent Tahran'da 1 Mayıs İşçi Günü münasebetiyle konuşan Hamaney, ABD'yi İran'a karşı ekonomik savaş yürütmek ve bölge ülkelerini İran aleyhine tahrik etmekle suçladı.

"HAZİNE BAKANLIĞI ABD'NİN SAVAŞ KARARGAHI"



İran'a yönelik ekonomik yaptırımlarıyla ön plana çıkan ABD Hazine Bakanlığını hedef alan Hamaney, "Bugün bizim aleyhimize çalışan savaş karargâhı ABD'nin Hazine Bakanlığıdır. Düşmanlarımızın İran'la mücadele yollarından biri ekonomi, diğeri de anlayışı kıt bazı bölge ülkelerini aleyhimize tahrik etmeleridir" dedi.

"ABD, SUUDİ ARABİSTAN'I KIŞKIRTIYOR"

ABD'nin Müslümanları birbirleriyle savaştırmak istediğini öne süren Hamaney, Washington yönetiminin bölgede ihtilaf ve çatışma çıkarmak için İran'a karşı Suudi Arabistan'ı kışkırttığını söyledi.

"ABD BÖLGEDEN ÇEKİLMELİ"

İran'ın bölgedeki askeri varlığına yönelik ABD'nin eleştirilerine de değinen Hamaney, İran'ın bu bölgede yer aldığını, ABD'nin buradan çekilmesi gerektiğini kaydetti.

KRİZ HALİNE GELEN NÜKLEER ANLAŞMA

ABD Başkanı Donald Trump, İran'la imzalanan nükleer anlaşmanın yeniden düzenlenmesi gerektiğini aksi takdirde ülkesinin anlaşmadan çekileceğini açıklamıştı.

Trump'ın, İran ile 5 1 ülkeleri (ABD, İngiltere, Fransa, Rusya, Çin ve Almanya) arasında imzalanan nükleer anlaşmayla ilgili son kararını 12 Mayıs'ta açıklaması bekleniyor. Son günlerde konuyla ilgili yoğun diplomasi trafiği gerçekleştiren Trump'ın nükleer anlaşmaya İran'ın füze faaliyetlerini durdurması ve bölgeden askeri varlığını çekmesiyle ilgili maddelerin eklenmesini istediği belirtiliyor.

Kaynak: ajanslar