İran'dan jet kazasıyla ilgili kritik açıklama
İran, düşen Türk jetiyle ilgili açıklama yaptı. Yapılan açıklamada "Türk uçağının uçuş verileri bulunamadı " denildi.
İran Havacılık Kurumu İstanbul'a dönüş yolunda İran'ın güneydoğusundaki Çaharmal ve Bahtiyari eyaletinde düşen özel Türk Jetinin uçuş teknik verilerini içeren ana belleğe ulaşılmadığını açıkladı.
11 Mart'ta Başaran Holding'e ait uçak Dubai'den Türkiye'ye dönerken düştü. Uçakta bulunan Mina Başaran ve 7 arkadaşı ile uçakta bulunan mürettebat hayatını kaybetti.