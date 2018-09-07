İran'dan flaş hamle: Sınır kapısını kapattı!

Irak’ın güneyindeki Basra kentinde bir grup gösterici, İran’ın Basra Başkonsolosluğunu basarak, ateşe verdi. Olayın ardından İran sınır kapısını kapattı!

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre Basra kentinde, "kamu hizmeti yoksunluğu, işsizlik ve yolsuzluklara" karşı başlayan ve giderek alevlenen gösteriler sırasında, bir grup İran’ın Basra Başkonsolosluğunu bastı.

Konsolosluğa giren öfkeli grup, binayı ateşe verdi.



İRAN, SINIR KAPISINI KAPATTI

Olayın ardından İran, Irak'la arasındaki Şelamçe Sınır Kapısı'nı kapattı

Basra’daki gösteriler sırasında daha önce devlet televizyonu ile Şii parti ve milis güçlere ait binalar da ateşe verilmişti.