İran'da stada girmesi yasak olan kadınlar İstanbul'da tribünlerde!
Kendi ülkelerinde maç izlemeleri yasak olan İranlı kadın futbolseverler, A Milli Takımımız ile İran arasında oynanan hazırlık mücadelesinde tribünlerdeki yerlerini aldılar.
A Milli Takımız ile Dünya Kupası'nda yer alacak olan İran Milli Takımı, hazırlık mücadelesinde karşı karşıya geldi.
Başakşehir Stadyumu'nda oyanan mücadeleye taraftarlarımızın yanı sıra, İranlı futbolseverler de ilgi göster.
İRANLI KADINLAR TRİBÜNLERDE
Bilindiği üzere İran'da kadınların stadyumda futbol mücadelesi yasak. Kadın seyirciler ülkelerinde bazı maçlara erkek kılığına girerek gitmeye çalışıyor.
Ülkemizdeki mücadeleyi kaçırmak istemeyen İranlı kadın taraftarlar tribünlerdeki yerlerini alarak milli takımlarını destekledi.
Kaynak: Ajanslar