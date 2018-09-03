İran'da orduya güçlenin talimatı
Amerika ile arasındaki gerilimi artıran İran, ordunun gücünü artırması için talimat verdi.
Amerika ile İran arasındaki ekonomik savaş, yeni bir boyut kazanabilir.
ABD Başkanı Donald Trump'ın dize getirmek için ambargolarla köşeye sıkıştırdığı İran, askeri yönden hazırlıklar yapmaya başladı.
İRAN ORDUSU TETİKTE
İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, orduya güçlenin talimatı verdi.
Ordunun tetikte olmasını isteyen Hamaney, asker ve ekipman kapasitesinin de artırılmasını istedi.
Kaynak: Ajanslar