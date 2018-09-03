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03 Eylül 2018 07:20 | Son Güncelleme: 03 Eylül 2018 07:34

İran'da orduya güçlenin talimatı

Amerika ile arasındaki gerilimi artıran İran, ordunun gücünü artırması için talimat verdi.

İran'da orduya güçlenin talimatı

Amerika ile İran arasındaki ekonomik savaş, yeni bir boyut kazanabilir.

ABD Başkanı Donald Trump'ın dize getirmek için ambargolarla köşeye sıkıştırdığı İran, askeri yönden hazırlıklar yapmaya başladı.

İRAN ORDUSU TETİKTE

İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, orduya güçlenin talimatı verdi.

Ordunun tetikte olmasını isteyen Hamaney, asker ve ekipman kapasitesinin de artırılmasını istedi.


Kaynak: Ajanslar

Etiketler: Donald TrumpAyetullah Ali HamaneyABDAskerİran


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