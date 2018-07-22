İran'da 5,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Bugün sabah saatlerinde İran'ın Hürmüzgan eyaletine bağlı Ruyder ilçesinde 5,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

İran'ın Ruyder ilçesinde yerel saatle 09.37'de 5.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 8 kilometre derinliğinde kaydedilen depremin büyüklüğünü Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezi 5.7 olarak veriyor.



EKİPLER BÖLGEYE SEVK EDİLDİ



Geniş bir alanda hissedilen depremde can ve mal kaybı olup olmadığına dair henüz açıklama yapılmış değil. Birçok arama kurtarma ekibi, bölgeye sevk edildi.

500 KİŞİDEN FAZLASI HAYATINI KAYBETMİŞTİ

İran'ın güneyini boydan boya kat eden fay hattı, Türkiye topraklarına kadar ulaşıyor. İran-Irak sınırında geçen yıl meydana gelen 7.3 büyüklüğündeki depremde, 500'den fazla insan hayatını kaybetmişti.

Kaynak: Ajanslar