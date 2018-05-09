Trump şimdi de İran'a tehditler savurdu!

Donald Trump, İran'la nükleer anlaşmadan çıkmasının ardından şimdi de İran'ı tehdit etti.

Trump, dün İran'la nükleer anlaşmadan çekildiğini açıkladıktan sonra bugün de İran'ı tehdit etti.

"YAPTIRIMLAR KISA ZAMANDA"

ABD Başkanı Donald Trump, yaptığı açıklamada "İran müzakere edecek ya da bir şeyler olacak. İran nükleer programa başlarsa sonuçları çok sert olur. İran'a yönelik yaptırımlar çok kısa zamanda uygulanacak." ifadelerine yer verdi.

Gündem 09 Mayıs 2018 10:28 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trump'a çok sert tepki!Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD'nin İran nükleer anlaşmasından çekilmesiyle ilgili "Kaybeden Amerika olacaktır. Çünkü yaptığınız bir anlaşmaya sadık kalmıyorsunuz." şeklinde konuştu.

Dünya 08 Mayıs 2018 00:23 Trump'tan Kudüs kararı!Trump’ın, Kudüs'e taşınan büyükelçilik binasının açılışına katılmayacağı, yerine kızı Ivanka Trump, damadı Jared Kushner ve Hazine Bakanı'nı göndereceği bildirildi.

Kaynak: Ajanslar