İran nükleer silah yapamayacak

ABD Başkanı Trump, "(İran'la nükleer anlaşma) Bu kanlı rejimin nükleer silahlara yaklaşamayacağından emin olmalıyız. İran nükleer silah yapamayacak." dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile düzenlediği ortak basın toplantısında, İran'la nükleer anlaşmanın kaderinin yakında belli olacağını belirterek "Bu kanlı rejimin nükleer silahlara yaklaşamayacağından emin olmalıyız." dedi.

Beyaz Saray'da ortak basın toplantısı düzenleyen Trump ile Merkel, ağırlıklı olarak İran'la nükleer anlaşma ve Kuzey Kore konularında değerlendirmeler yaptı.

İran'la nükleer anlaşma konusundaki görüşmelerin sürdüğünü bel Trump, anlaşmanın başarısız olması durumunda ABD'nin İran'a karşı askeri güç kullanıp kullanmayacağına ilişkin net bir açıklama yapmaktan kaçındı. Trump, "Bu kanlı rejimin nükleer silahlara yaklaşamayacağından emin olmalıyız. İran nükleer silah yapamayacak." ifadelerini kullandı.

ORTADOĞU'DA İRAN'I DENGELEMEK

ABD Başkanı Trump, DEAŞ'a karşı verdikleri mücadelede sona yaklaştıklarını ancak İran'ın buradaki bir boşluğu kendi lehine kullanmasına engel olacaklarını ifade etti.

Bölgede birçok zengin ülke olduğunu hatırlatan Trump, bu ülkelerin DEAŞ'la mücadele ve sonrasındaki süreçler için ortaya çıkan masrafların karşılanmasında daha etkin olmalarını istediğini vurguladı.

KİM İLE GÖRÜŞME

Öte yandan Trump, Kuzey Kore ile Güney Kore arasındaki son görüşmenin çok olumlu bir adım olduğunu vurgulayarak, "Bu mesele çok daha önce çözülmeliydi. Ancak şu anda bunu halletmek benim sorumluluğumda. Daha önceki yönetimlerin hatasına düşmeyeceğiz ve Kore Yarımadası tamamen nükleerden arındırılana kadar Kuzey Kore üzerindeki maksimum baskı politikasını sürdüreceğiz." dedi.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile ileleyen haftalarda görüşeceğini kaydeden Trump, görüşme için iki bölge üzerinde çalıştıklarını belirtti.

"AÇILIŞA GİDEBİLİRİM"

Diğer yandan Trump, ABD'nin Kudüs'e taşıma kararı aldığı ve 14 Mayıs'ta hizmete sokulacak yeni büyükelçiliğin açılışına gidebileceğini dile getirdi.

Kudüs kararının doğru olduğunu savunan Trump, elçiliğin masraflarının azaltılarak daha hızlı taşınmasının sağlandığını ve bu şekilde 14 Mayıs'ta ilk bölümün hizmete gireceğini kaydederek, "Ben de açılışa gidebilirim." dedi.

MERKEL'DEN DAYANIŞMA VURGUSU

Almanya Başbakanı Merkel ise ABD ile aralarında çok güçlü bağlar olduğunu ve her alanda ikili ilişkileri daha da geliştirmek istediklerini dile getirdi.

Kuzey Kore ile Güney Kore arasındaki görüşmelerin cesaret verici olduğunu, bu süreçte ABD'nin katkısının önem arz ettiğini ve bu sürecin barışla sonuçlanmasını umduklarını belirtti.

Merkel, "Almanya NATO içerisinde her zaman güvenilir bir ortak olmaya devam edecektir. İran'ın nükleer silah yapmasına, terörizme, Suriye ve Irak'ta DEAŞ'a karşı birlikte savaşıyoruz. Birbirimize bağlıyız." değerlendirmesini yaptı.

Suriye'deki iç savaşın son bulması noktasında da ABD ile Avrupa'nın birlikte çalışmasının önemine işaret eden Merkel, ortak mücadele alanlarında ABD ile yakın çalışmaya devam edeceklerini kaydetti.





