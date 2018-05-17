27 gündür ortalarda görünmeyen Prens Selman'ın "Öldü" iddiası ortalığı karıştırdı!

Muhammed bin Selman, 27 gündür ortalarda görünmüyor. İran'ın aşırı muhafazakar eğilimli gazetesi Keyhan, bir Arap istihbarat servisine dayanarak, Suudi Veliaht Prensi'nin geçen ayki darbe girişiminde öldürülmüş olabileceğini iddia etti.

Bir Arap ülkesinin üst düzey yetkililerine gönderilen istihbarat raporunu gördüğünü öne süren İran'ın Keyhan gazetesi, Suudi Arabistan'ın fiili kralı konumundaki Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın (MbS) 21 Nisan'da sarayına düzenlenen saldırıda öldürülmüş olabileceği iddiasını aktardı.

İRAN GAZETESİ: PRENS 2 KURŞUNLA VURULDU



Rapora göre saldırı sırasında Prens Muhammed b. Selman'ın iki kurşunla vurulduğunu kaydeden gazete, nisan ayının sonlarından beri hiç ortada görünmediğine göre veliahtın ölmüş olabileceğini yazdı.

21 Nisan'da başkent Riyad'daki Suudi Kralı'nın sarayı yakınlarından şiddetli silah sesleri gelmişti. Ardından Kral Selman ile oğlu Muhammed b. Selman'ın Riyad'da ABD'nin koruması altındaki bir hava üssünün sığınağına götürüldüğü haberleri gelmişti.

Kaynak: Ajanslar