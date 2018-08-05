İran fena karıştı: İç savaş mı başladı?

Dünya’nın en büyük sosyal medya platformlarından biri olan Twitter’da bir çok kullanıcı İran’da protestocu sivil halk ve devrim muhafızları arasında çatışma yaşandığını çok fazla ölü olduğunu rapor etti.

Twitter'da @temmuz1071 isimli kullanıcı İran'da Kum ve Karaj kentlerinde ağır silahlarla çatışma yaşandığını yazdı. Protestocu sivil İran halkı ve devrim muhafızları arasında yoğun çatışmalar yaşandığını belirtti.

Protestocu sivil halkın Kum kentinde kontrolü büyük ölçüde sağladığı belirtiliyor.

Verilen diğer bilgilerde ise Kum kentinde mollaların yetiştirildiği okulların basıldığı, ateşe verildiği ve Kum valisinin kaçtığı belirtiliyor.

Kum kentinde en az 5 askeri zırhlı aracın sivil halk tarafından ele geçirildiği ve devrim muhafızları karargahına saldırıldığı da gelen bilgiler arasında

Ayrıntılar geliyor...

Kaynak: Ajanslar