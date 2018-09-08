İran Erbil'i bombaladı: 9 ölü, 30 yaralı var

İran güçleri, Erbil'de faaliyet gösteren İran-Kürdistan Demokrat Partisi'ne ait bir kampa saldırıı düzenledi. Bu saldırıda 9 kişi öldü, 30 kişi yaralandı.

Yerel medyada yer alan haberlere göre, Erbilkentine bağlı Koysancak ilçesinde İran-Kürdistan Demokrat Partisi (İKDP) kampına toplantı sırasında füze saldırısı düzenlendi. Saldırıda, İKDP askeri kanadından 9 kişi öldü, üst düzey yetkililerden Mustada Mevludi'nin de aralarında bulunduğu 30 kişi yaralandı.

KAMPA YOĞUN SALDIRI

Öte yandan İKDP'den yapılan açıklamada söz konusu saldırı doğrulandı, saldırı sonucu ölü ve yaralıların olduğu bilgisi paylaşıldı ancak, sayısı belirtilmedi.

Açıklamada, İran'a ait insansız hava araçlarının bölgede keşif uçuşu yaptıktan sonra söz konusu kampa yoğun bir saldırı düzenlediği iddia edildi.

İran tarafından konuyla ilgili henüz bir açıklama da yapılmadı.

İLK KEZ BU BÜYÜKLÜKTE



İran'a muhalif İKDP, 1996'dan bu yana Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’nin (IKBY) Erbilkentindeki kamplarda faaliyet gösteriyor. O tarihten bu yana İran'ın ilk kez bu büyüklükte bir saldırı gerçekleştirdiği belirtiliyor.

İran Devrim Muhafızları Ordusundan yapılan yazılı açıklamada da ülkenin batısındaki Kürdistan eyaletine bağlı Merivan kırsalında, terör örgütü PJAK'a karşı dün akşam saatlerinde operasyon başlatıldığı belirtilmişti.

Kaynak: Ajanslar