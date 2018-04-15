İran askeri üssünde patlama

Halep’in güneyindeki Azan Dağı’ndaki İran Askeri Üssü’nde meydana gelen patlamada 20 İranlı subayın hayatını kaybettiği, çok sayıda da yaralı olduğu bildirildi.

Halep'in güneyindeki Azan Dağı’nda bulunan İran Askeri Üssü’nde patlama meydana geldi.



20 İRANLI SUBAY HAYATINI KAYBETTİ



Patlama sonrasında olay yerine çok sayıda ambulans ve kurtarma ekipleri sevk edildi. Yerel kaynaklardan edinilen ilk bilgilere 20 İranlı subayın hayatını kaybettiği, çok sayı da yaralı olduğu belirtildi.



Bölgede kime ait olduğu bilinmeyen uçakların uçuş yaptığı kaydedildi.

Kaynak: Ajanslar