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26 Mart 2018 15:03 | Son Güncelleme: 26 Mart 2018 15:41

Irak Hükümeti Sincar'a yerleştiğini duyurdu...

Irak hükümeti, Irak ordusunun Sincar'a resmen yerleştiğini duyurdu...

Irak Hükümeti Sincar'a yerleştiğini duyurdu...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Varna'da düzenlenecek liderler zirvesine hareketinden önce yaptığı açıklamada, "Dün akşam itibarıyla Irak Merkezi Yönetimi’nin Sincar’a yönelik bazı hareketleri olduğu bilgisini ben de istihbarat örgütlerimizden aldım. Bugün de Irak’tan bu konularla ilgili bir yetkili Türkiye’ye gelecek. Temennimiz odur ki Irak Merkezi Yönetimi Sincar’da bu operasyonu hakkıyla versin'' ifadelerini kullanmıştı.

IRAK'TAN RESMİ AÇIKLAMA GELDİ

Irak hükümeti resmi açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, Irak askeri gücünün Sincar'a yerleştiği söylendi.

Erdoğan açıkladı! Sincar'a operasyonlar başladıGündem25 Mart 2018 17:00Erdoğan açıkladı! Sincar'a operasyonlar başladıCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tranzon'da AK Parti kongresi öncesinde halka hitap etti.

 

 


Kaynak: AjansHaber

Etiketler: sincarırak sincar


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