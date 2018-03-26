Irak Hükümeti Sincar'a yerleştiğini duyurdu...

Irak hükümeti, Irak ordusunun Sincar'a resmen yerleştiğini duyurdu...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Varna'da düzenlenecek liderler zirvesine hareketinden önce yaptığı açıklamada, "Dün akşam itibarıyla Irak Merkezi Yönetimi’nin Sincar’a yönelik bazı hareketleri olduğu bilgisini ben de istihbarat örgütlerimizden aldım. Bugün de Irak’tan bu konularla ilgili bir yetkili Türkiye’ye gelecek. Temennimiz odur ki Irak Merkezi Yönetimi Sincar’da bu operasyonu hakkıyla versin'' ifadelerini kullanmıştı.

IRAK'TAN RESMİ AÇIKLAMA GELDİ



Irak hükümeti resmi açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, Irak askeri gücünün Sincar'a yerleştiği söylendi.

Gündem 25 Mart 2018 17:00 Erdoğan açıkladı! Sincar'a operasyonlar başladıCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tranzon'da AK Parti kongresi öncesinde halka hitap etti.

Kaynak: AjansHaber