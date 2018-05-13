Irak'ta seçim sonuçları belli oldu

Irak'ta dün düzenlenen meclis seçimlerinde Başbakan Haydar Abadi’nin başkanlık ettiği Nasr Koalisyonu’nun ülke genelinde birinci olduğu açıklandı.

Reuters haber ajansı, Nasr Koalisyonu’nun Irak genelinde en fazla oy alan parti olduğunu duyurdu.

Şii lider Mukteda es Sadr liderliğindei Sairun listesinin ise ikinci parti olduğu kaydedildi.

AA muhabirine konuşan Nasır Koalisyonu Sözcüsü Hüseyin Adili, "Nasır Koalisyonu şu ana kadar ortaya çıkan ilk sonuçlara göre seçimlerin birincisi durumunda." dedi.

Adili, ülkede dün yapılan genel seçimlerin nihai sonuçlarının akşam saatlerinde açıklanabileceğini söyledi.

Irak'ta dün yapılan genel seçimlere katılımın yüzde 44 olduğu açıklanmıştı.

Kaynak: Ajanslar