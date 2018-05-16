Irak'ta seçim merkezi kuşatıldı!

Irak seçim komisyonu, Kerkük'teki seçim merkezinin silahlı kuşatma altında olduğunu belirtti.

Irak'ın Kerkük kentinde seçim gerginliği devam ediyor. Kerkük'teki Türkmenler seçim merkezleri önündeki grevlerine devam ediyor. Yaşanan olaylardan sonra Irak Seçim Komisyonu'ndan gelen açıklamaya göre, Kerkük'teki seçim merkezi silahlı kuşatma altında olduğu bildirildi. Diğer yandan Türkmen özel birliklerinin bölgede güvenliği sağlamaya çalışıyor. Ayrıca Türkmenler seçim sandıklarının güvenliği için seçim binalarının önünde beklemeye devam ediyor.

Irak'ta terör örgütü DEAŞ'ın bitirilmesinin ardından ilk kez gerçekleştirilen seçimlerin ardından, Kerkük'te gergin bekleyiş sürüyor. Seçimlere hile karıştırıldığını belirten Türkmenler, Kerkük-Bağdat karayolunu trafiğe kapattı. Kentteki gösterilere işaret eden Araplar da "oy pusulalarının elle sayılması" yönündeki taleplerin yerine getirilmemesi durumunda gerginliğin tırmanışa geçebileceği uyarısında bulundu.

Irak Türkmen Cephesi Başkanı Erşat Salihi ise Irak Başbakanı Haydar el-İbadi'nin Kerkük'te oyların yeniden sayılması talimatını verdiğini söyledi. Öte yandan resmi sonuçları açıklanmayan seçimlerin basına yansıyan sonuçlarında, Şii lider Mukteda es Sadr'ın önde olduğu açıklandı.

Kaynak: ajanslar