Irak'ta mayınlı saldırı: 4 asker öldü

Irak'ın doğusundaki Diyala vilayetinde önceden yola tuzaklanan mayının infilak etmesi sonucu 4 askerin öldüğü bildirildi.

Diyala emniyetinde görevli Yüzbaşı Habib eş-Şemeri, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Diyala vilayetinin Hus bölgesindeki karayolu üzerinde, önceden yerleştirilen mayının patlaması sonucu 4 askerin hayatını kaybettiğini" belirtti.

Şemeri, patlamanın çok şiddetli olduğunu ve askerleri taşıyan araçta büyük hasar oluştuğunu aktardı.

Terör örgütü DEAŞ, Sünni nüfusun yoğunlukta bulunduğu Diyala'nın özellikle kırsal kesimlerinde hala varlığını sürdürüyor. DEAŞ unsurları, özellikle bölgede gece görev yapan güvenlik güçlerini hedef alıyor.

Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, 18 Aralık 2017'de yaptığı açıklamayla "DEAŞ'ın Irak topraklarında tamamen temizlendiğini" duyurmuştu.

Kaynak: AA