Irak'ta bombalı saldırı: Çok sayıda ölü ve yaralı var
Irak'ın Salahaddin vilayetinde restoranı hedef alan bir bombalı saldırı düzenlendi. Bu kanlı saldırıda 5 kişi öldü, 32 kişi yaralandı.
Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Salahaddin kent merkezi Tikrit'in kuzeyinde yer alan Haccac ilçesindeki restorana bombalı araçla saldırı düzenlendi.
32 KİŞİ YARALANDI
Irak Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Seyf el-Bedir, yaptığı yazılı açıklamada, saldırıda 5 kişinin hayatını kaybettiğini, 32 kişinin yaralandığını belirtti.
'ÖLÜM ÜÇGENİ'
Güvenlik güçlerince "ölüm üçgeni" olarak tabir edilen Kerkük-Salahaddin-Diyala vilayetleri arasındaki bölgede zaman zaman özellikle sivilleri hedef alan terör saldırıları gerçekleşiyor.
Irak ordusu, Haziran 2014'te terör örgütü DEAŞ'ın eline geçen Salahaddin vilayetinin tamamını 2015 sonunda geri almıştı.
Kaynak: Ajanslar