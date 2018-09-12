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12 Eylül 2018 14:05 | Son Güncelleme: 12 Eylül 2018 14:35

Irak'ta bombalı saldırı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Irak'ın Salahaddin vilayetinde restoranı hedef alan bir bombalı saldırı düzenlendi. Bu kanlı saldırıda 5 kişi öldü, 32 kişi yaralandı.

Irak'ta bombalı saldırı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Salahaddin kent merkezi Tikrit'in kuzeyinde yer alan Haccac ilçesindeki restorana bombalı araçla saldırı düzenlendi.

32 KİŞİ YARALANDI

Irak Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Seyf el-Bedir, yaptığı yazılı açıklamada, saldırıda 5 kişinin hayatını kaybettiğini, 32 kişinin yaralandığını belirtti.

'ÖLÜM ÜÇGENİ'

Güvenlik güçlerince "ölüm üçgeni" olarak tabir edilen Kerkük-Salahaddin-Diyala vilayetleri arasındaki bölgede zaman zaman özellikle sivilleri hedef alan terör saldırıları gerçekleşiyor. 

Irak ordusu, Haziran 2014'te terör örgütü DEAŞ'ın eline geçen Salahaddin vilayetinin tamamını 2015 sonunda geri almıştı.


Kaynak: Ajanslar

Etiketler: Iraksaldırı


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