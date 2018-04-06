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06 Nisan 2018 10:11 | Son Güncelleme: 06 Nisan 2018 11:04

Irak'ın kuzeyinde operasyon!

Harkuk ve Zap bölgelerinde düzenlenen 3 hava harekatında 59 terörist etkisiz hale getirildi!

Irak'ın kuzeyinde operasyon!

Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK), Irak'ın kuzeyindeki Hakurk ve Zap bölgelerine düzenlenen hava harekatlarında toplam 59 terörist etkisiz hale getirildi.

3 AYRI HAVA HAREKATI

Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, 1-2 Nisan'da Irak'ın kuzeyindeki Hakurk ve Zap bölgelerine düzenlenen 3 ayrı hava harekatında toplam 59 teröristin etkisiz hale getirildiğinin tespit edildiği belirtildi.


Kaynak: Ajanshaber

Etiketler: ZAPTSKHARKUKIrakPKK


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