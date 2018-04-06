Irak'ın kuzeyinde operasyon!
Harkuk ve Zap bölgelerinde düzenlenen 3 hava harekatında 59 terörist etkisiz hale getirildi!
Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK), Irak'ın kuzeyindeki Hakurk ve Zap bölgelerine düzenlenen hava harekatlarında toplam 59 terörist etkisiz hale getirildi.
3 AYRI HAVA HAREKATI
Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, 1-2 Nisan'da Irak'ın kuzeyindeki Hakurk ve Zap bölgelerine düzenlenen 3 ayrı hava harekatında toplam 59 teröristin etkisiz hale getirildiğinin tespit edildiği belirtildi.
Kaynak: Ajanshaber