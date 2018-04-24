Irak'ın kuzeyinde 9 hedef imha edildi

Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK), Irak'ın kuzeyindeki Zap, Gara, Avaşin ve Basyan bölgelerine düzenlenen hava harekatında teröristlere ait barınak, sığınak ve silah mevzisi olarak kullanılan 9 hedef imha edildi.

Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK), Irak'ın kuzeyindeki Zap, Gara, Avaşin ve Basyan bölgelerine düzenlenen hava harekatında teröristlere ait barınak, sığınak ve silah mevzisi olarak kullanılan 9 hedef imha edildi.

TSK'nın resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Irak'ın kuzeyinde bulunan Zap, Gap, Avaşin ve Basyan bölgelerine yönelik bugün düzenlenen hava harekatında teröristler tarafından barınak, sığınak ve silah mevzi olarak kullanılan 9 hedefin imha edildiği bildirildi.



3 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ



Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesine yönelik hava harekatında 3 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

TSK'nın resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk'ta devam eden hava destekli operasyonlarda 3 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Operasyonun başlangıcından itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısının 105 olduğu aktarıldı.





