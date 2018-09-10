Irak'a kaçmaya çalışan FETÖ'cü eski astsubay tutuklandı
Şırnak'ın Uludere ilçesinde sınırdan Irak'a geçmeye çalışırken yakalanan FETÖ'cü eski astsubay, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Irak sınır hattında devriye gezen 48. Hudut Tugay Komutanlığı ekipleri, 3 şüpheliyi fark etti.
ÜZERİNDEN SAHTE KİMLİK ÇIKTI
Kimlik kontrolünde Kocaeli 2. Sulh Ceza Hakimliğince, "silahlı terör örgütü FETÖ/PDY'ye üye olmak" suçundan hakkında yakalama kararı bulunan eski astsubay Cumhur Mesut Akkaya, "Oğuz Tunç" adına düzenlenmiş sahte kimlikle yakalandı.
Diğer 2 kişinin ise şüphelinin oğlu ve kızı olduğu belirlendi.
Akkaya, işlemlerinin ardından çıkarıldığı Uludere Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.
Kaynak: Ajanslar