Irak'a kaçmaya çalışan FETÖ'cü eski astsubay tutuklandı

Şırnak'ın Uludere ilçesinde sınırdan Irak'a geçmeye çalışırken yakalanan FETÖ'cü eski astsubay, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Irak sınır hattında devriye gezen 48. Hudut Tugay Komutanlığı ekipleri, 3 şüpheliyi fark etti.

ÜZERİNDEN SAHTE KİMLİK ÇIKTI



Kimlik kontrolünde Kocaeli 2. Sulh Ceza Hakimliğince, "silahlı terör örgütü FETÖ/PDY'ye üye olmak" suçundan hakkında yakalama kararı bulunan eski astsubay Cumhur Mesut Akkaya, "Oğuz Tunç" adına düzenlenmiş sahte kimlikle yakalandı.

Diğer 2 kişinin ise şüphelinin oğlu ve kızı olduğu belirlendi.

Akkaya, işlemlerinin ardından çıkarıldığı Uludere Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: Ajanslar