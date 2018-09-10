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10 Eylül 2018 11:28 | Son Güncelleme: 10 Eylül 2018 11:30

Irak'a kaçmaya çalışan FETÖ'cü eski astsubay tutuklandı

Şırnak'ın Uludere ilçesinde sınırdan Irak'a geçmeye çalışırken yakalanan FETÖ'cü eski astsubay, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Irak'a kaçmaya çalışan FETÖ'cü eski astsubay tutuklandı

Irak sınır hattında devriye gezen 48. Hudut Tugay Komutanlığı ekipleri, 3 şüpheliyi fark etti.

ÜZERİNDEN SAHTE KİMLİK ÇIKTI

Kimlik kontrolünde Kocaeli 2. Sulh Ceza Hakimliğince, "silahlı terör örgütü FETÖ/PDY'ye üye olmak" suçundan hakkında yakalama kararı bulunan eski astsubay Cumhur Mesut Akkaya, "Oğuz Tunç" adına düzenlenmiş sahte kimlikle yakalandı.

Diğer 2 kişinin ise şüphelinin oğlu ve kızı olduğu belirlendi.

Akkaya, işlemlerinin ardından çıkarıldığı Uludere Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.


Kaynak: Ajanslar

Etiketler: IrakAstsubayFETÖUludere


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