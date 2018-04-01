Irak'a kaçmaya çalışan FETÖ'cü çift tutuklandı

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde sınırın Irak tarafına geçmeye çalışırken yakalanan FETÖ/PDY şüphelisi çift, tutuklandı.

Şemdinli ilçesi Hacıbey Çayı yakınlarında yasa dışı yollardan Irak tarafına geçmeye çalışan bir kadın ile erkek gözaltına alındı.

FETÖ'DEN ARANIYORLARDI

Yapılan kimlik kontrollerinde karı-koca olduğu tespit edilen çiftin FETÖ/PDY'ye üye olmak suçundan arandığı saptandı.

İsmi açıklanmayan şüphelilerin üzerlerinde yapılan aramada 13 bin 920 dolar, 2 bin 580 avro ve 365 lira ele geçirildi.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİLER

İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sekv edilen 2 şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.





Kaynak: Ajanslar