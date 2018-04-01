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01 Nisan 2018 11:02 | Son Güncelleme: 01 Nisan 2018 11:05

Irak'a kaçmaya çalışan FETÖ'cü çift tutuklandı

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde sınırın Irak tarafına geçmeye çalışırken yakalanan FETÖ/PDY şüphelisi çift, tutuklandı.

Irak'a kaçmaya çalışan FETÖ'cü çift tutuklandı

Şemdinli ilçesi Hacıbey Çayı yakınlarında yasa dışı yollardan Irak tarafına geçmeye çalışan bir kadın ile erkek gözaltına alındı.

FETÖ'DEN ARANIYORLARDI
Yapılan kimlik kontrollerinde karı-koca olduğu tespit edilen çiftin FETÖ/PDY'ye üye olmak suçundan arandığı saptandı.

İsmi açıklanmayan şüphelilerin üzerlerinde yapılan aramada 13 bin 920 dolar, 2 bin 580 avro ve 365 lira ele geçirildi.

 

 CEZAEVİNE GÖNDERİLDİLER
İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sekv edilen 2 şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

 
 


Kaynak: Ajanslar

Etiketler: FETÖ


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