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06 Mayıs 2018 11:49 | Son Güncelleme: 06 Mayıs 2018 11:52

Irak savaş uçakları, Suriye'de DEAŞ mevzilerini bombaladı

Irak savaş uçaklarının, Suriye'de terör örgütü DAEŞ'e ait mevzileri vurduğu bildirildi.

Irak savaş uçakları, Suriye'de DEAŞ mevzilerini bombaladı

Irak Başbakanlık Basın Ofisi'nden yapılan yazılı açıklamada, "Başbakan Haydar el-İbadi'nin talimatları doğrultusunda Irak hava kuvvetleri kahramanları, Suriye'deki El-Dişişe bölgesinde DAEŞ yöneticilerinin bulunduğu mevzilere ağır saldırılar düzenledi" denildi.

Irak savaş uçakları daha önce de Suriye'deki DAEŞ mevzilerini hedef almıştı. 


Kaynak: Ajanslar

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