Irak savaş uçakları, Suriye'de DEAŞ mevzilerini bombaladı
Irak savaş uçaklarının, Suriye'de terör örgütü DAEŞ'e ait mevzileri vurduğu bildirildi.
Irak Başbakanlık Basın Ofisi'nden yapılan yazılı açıklamada, "Başbakan Haydar el-İbadi'nin talimatları doğrultusunda Irak hava kuvvetleri kahramanları, Suriye'deki El-Dişişe bölgesinde DAEŞ yöneticilerinin bulunduğu mevzilere ağır saldırılar düzenledi" denildi.
Irak savaş uçakları daha önce de Suriye'deki DAEŞ mevzilerini hedef almıştı.
Kaynak: Ajanslar