Irak savaş uçakları DEAŞ'ın operasyon imha etti

Bölgeden alınan bilgilere göre, Irak savaş uçakları Suriye topraklarındaki terör örgütü DEAŞ’a ait operasyon merkezini imha etti.

Irak Savuma Bakanlığına bağlı Ortak Operasyonlar Komutanlığı tarafından yayınlanan yazılı açıklamaya göre, Haydar İbadi’nin talimatı doğrultusunda ve istihbarat bilgilerine dayanarak, F16 savaş uçakları Suriye toprakları içerisinde terör örgütü DEAŞ’a ait bir operasyon merkezi imha edildi.

İmha edilen hedefte birçok sayıda terörist etkisiz hale getirildiği kaydedilen açıklamada “Alınan istihbarat bilgilerine göre öldürülen teröristlerin önünüzdeki günlerde Irak içeresinde eylem yapma hazırlığı görüyorlardı” denildi.

Geçtiğimiz yılın sonunda Irak’tan tamamen çıkarıldığı ilan edilen terör örgütü DEAŞ halen Bağdat, Musul, Diyala, Selahattin ve Kerkük kentlerinde zaman zaman saldırı düzenliyor.

Irak savaş uçakları, Suriye rejiminin bilgisi dahilinde Suriye topraklarındaki DEAŞ’ın mevzilerini bombalıyor.

Kaynak: Ajanslar