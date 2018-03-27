Irak Hükümetinden Türkiye'ye 'Terör' Güvencesi

Irak Başbakanı İbadi, Başbakan Yıldırım'a ülkesinin sınırlarından Türkiye'ye saldırı yapılmasına izin vermeyeceklerini söyledi.



Gece yarısı Türkiye Başbakanı Binali Yıldırım'la telefon görüşmesi yapan Irak Başbakanı Haydar İbadi, bu sabah resmi bir açıklama yaptı.

Açıklamada, Bağdat yönetiminin sınırlarından Türkiye'ye herhangi bir terörist saldırıya izin vermeyeceği belirtildi. Söz konusu güvenceyi, İbadi Yıldırım'a verdi.

Ankara'dan da dün akşam görüşmeye ilişkin bir açıklama yapılmıştı. Buna göre, Başbakan Yıldırım, mevkidaşına terör örgütü PKK'ya karşı Irak'tan önlem almasını beklediğini söylemişti.

Son haftalarda Türkiye ve Irak'ın PKK'ya karşı operasyon yapması gündemde. Ankara ayrıca Musul'un batısındaki Sincar'daki teröristlere de operasyon sinyali veriyor.

Gündem 26 Mart 2018 15:03 Irak Hükümeti Sincar'a yerleştiğini duyurdu...Irak hükümeti, Irak ordusunun Sincar'a resmen yerleştiğini duyurdu...

Kaynak: Ajanslar