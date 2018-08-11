Irak Başbakanı İbadi Ankara'ya gelecek
Irak Başbakanı İbadi, Ankara'yı ziyaret edecek. Bu görüşmede ikili ilişkilere ilişkin görüşmeler gerçekleştirecek.
Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, Türkiye'ye resmi ziyarette bulunacak.
İKİLİ İLİŞKİLERE İLİŞKİN GÖRÜŞMELER GERÇEKLEŞTİRİLECEK
Alınan bilgiye göre, Irak Başbakanı İbadi, 14 Ağustos Salı günü Ankara'yı ziyaret ederek, ikili ilişkilere ilişkin görüşmeler gerçekleştirecek.
İbadi'nin, Türkiye'nin ardından İran'ın başkenti Tahran'a geçmesi bekleniyor.
Kaynak: Ajanslar