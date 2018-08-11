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11 Ağustos 2018 21:25 | Son Güncelleme: 11 Ağustos 2018 21:35

Irak Başbakanı İbadi Ankara'ya gelecek

Irak Başbakanı İbadi, Ankara'yı ziyaret edecek. Bu görüşmede ikili ilişkilere ilişkin görüşmeler gerçekleştirecek.

Irak Başbakanı İbadi Ankara'ya gelecek

Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, Türkiye'ye resmi ziyarette bulunacak.

İKİLİ İLİŞKİLERE İLİŞKİN GÖRÜŞMELER GERÇEKLEŞTİRİLECEK

Alınan bilgiye göre, Irak Başbakanı İbadi, 14 Ağustos Salı günü Ankara'yı ziyaret ederek, ikili ilişkilere ilişkin görüşmeler gerçekleştirecek.

İbadi'nin, Türkiye'nin ardından İran'ın başkenti Tahran'a geçmesi bekleniyor.


Kaynak: Ajanslar

Etiketler: Irak başbakanı


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