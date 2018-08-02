iPhone kullanıcılarına bir yenilik daha

Apple, yıllardır microSD kart ile çift SIM kart desteğine direnen markalardan. Fakat ortaya çıkan bu rapor, bazı şeylerin değişeceğini gösteriyor.

iOS 12 beta geliştirici sürümünde ortaya çıkan bir detay, Apple kullanıcılarına farklı bir seçenek getirebilir. MicroSD kart ve çift SIM kart konusunda yıllardır taviz vermeyen Apple, görünüşe göre çift SIM kart konusunda esnemiş olabilir. Zira iOS 12 beta geliştirici kodlarında, ikinci SIM kartın izlerine rastlanmış.

İPHONE ÇİFT SİM KARTLI OLARAK DÖNEBİLİR

9to5Mac'in haberine göre, iOS 12 beta geliştirici sürümünde (sürüm 5), "secondSimStatus", "secondSimTrayStatus" ve "isDualSimDevice" referanslı birtakım tanımlamalarda bulunmuş. Tüm bu satırlar, telefonun SIM kartlarının yazılım seviyesinde destekleneceğini gösteriyor. Özellikle "secondSimTrayStatus" ifadesi, bunun donanım noktasında da destek göreceğini ortaya koyuyor.

Buna göre gelecek iPhone'ları çift SIM kartlı görebiliriz. Bu özellik pek çok kullanıcının işine yarayabilir. Elbette SIM kartlı modellerin hangi bölgelerde satışa sunulacağı da bir hayli önemli. Bunu da ancak lansmanda öğrenebileceğiz.

Kaynak: ajanslar