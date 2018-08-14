''İPhone hariç'' çağrısı sonrası meraklı gözler diğer modellere yöneldi
Başkan Erdoğan'ın "iPhone alma" çağrısı sonrasında performans arayan teknoloji meraklıları gözlerini diğer markaların modellerine çevirdi. Bu haberde aradığınız telefonu bulacaksınız.
Teknoloji piyasasında akıllı cep telefonu denilince akla iPhone geliyor. Ancak iPhone kadar performans veren başka telefonlar da mevcut. Hatta fiyat perfortmans aralığında Uzak Doğulu teknoloji üreticileri bu alanda yakın geleceğin liderliğine oynuyor.
MUADİLLER ARASINDA DEV FARK
iPhone'un akıllı telefon piyasasındaki kalitesi su götürmez bir gerçek. Ancak hem fiyat konusundaki uçurum, hem de ABD ile yaşanan ekonomik ve siyasal gerilim teknoloji meraklılarını başka markalara itiyor.
Başkan Erdoğan'In boykot çapğrısında dile getirdiği Samsung ile birlikte Uzak Doğu firmaları bu alandaki çalışmaları ile göz dolduruyor.
iPHONE HARİCİNDE EN İYİ TELEFONLAR
İphone 8-8 Plus ve X telefonlarına muadil olarak üretilen Uzadoğu markalarından bazılarını sizin için derledik.
Vestel Venüs
Samsung Galaxy S9 Plus
OnePlus 6
Huawei P20 Pr
Xiaomi Redmi 5A
Xiaomi Mİ Series
Kaynak: Ajanslar