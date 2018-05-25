iPhone 1'den iPhone 8'e tüm iPhone modelleri - iPhone Serileri

iPhone 1'den iPhone 8'e tüm iPhone modelleri teknoloji meraklıları tarafından internette çok araştırılıyor. iPhone serileri ile ilgili tüm detaylar Ajanshaber.com'da.

Apple firmasının 2007'den beri üretimini yaptığı iPhone'nun dünya genelinde milyonlarca kullanıcısı bulunuyor. Hız ve kullanım memnuniyeti açısından birçok insanın dikkatini çeken iPhone ile Ocak 2007'de ilk defa Steve Jobs tarafından tanıtıldı. Steve Jobs ilk iPhone'u San Francisco'daki Moscone Center'da sahneye çıkarak tanıttı. Ardından 2007 yılında dünya genelinde satışa sunuldu. İlk iPhone başta dokunmatik ekranı olmak üzere, medya özellikleri ve uygulamalarıyla diğer telefon markalarına örnek olan bir telefon oldu. Böylece bir akıllı telefon furyası başladı. Bizde bu haberimizde Ajans Haber ekibi olarak iPhone 1'den iPhone 8'e kadar iPhone modelleri listesini sizler için derledik. iPhone serileri ile ilgili tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz.

IPHONE 1'DEN IPHONE 8'E KADAR İPHONE MODELLERİ

Apple şirketi tarafından üretilen iPhone modelleri bugüne kadar milyonlarca insan tarafından kullanılıyor. Steve Jobs ilk iPhone'u Ocak 2007'de tanıtmıştı. iPhone'nun satışına aynı yıl içinde başlanmış ve cihaz dünya genelinde özellikleriyle herkesin dikkatini çekmişti. Apple son olarak iPhone X, iPhone 8 ve iPhone 8 Plus modellerini dünya genelinde satışa sundu. Bizlerde sizler için iPhone 1'den iPhone x'e kadar iphone modellerini sizler için derledik.

iPhone 1 (ilk nesil)





Çıkış tarihi: Haziran 2007 (ABD)

3.5 inç ekrana 320x480 piksel çözünürlüğe sahip ekran, piyasanın en iyilerinden bir tanesiydi. Üçüncü parti uygulamalar, "iPhone OS" üzerinde henüz çalıştırılmıyordu, ancak cihazın dokunmatik ekranı ve dijital medya oynatma özellikleri harikaydı.

iPhone 3G (ikinci nesil)

Çıkış tarihi: Haziran 2008

Yüksek hızlı bağlantı, 2008'in en önemli olaylarındandı. Bu yüzden iPhone'un ikinci neslinde 3G'ye yer verildi. Yeni iPhone aynı zamanda daha inceydi ve plastik arka yüze sahipti. En önemlisi ise artık bir uygulama mağazası vardı.

iPhone 3GS (üçüncü nesil)

Çıkış tarihi: Haziran 2009

iPhone 3GS, zamanında yeteri kadar yenilik getirmemekle eleştirildi. Ancak yakından baktığımızda 3GS'nin daha iyi performans sunduğunu, 3.2MP'lik daha iyi kamerasının artık video kaydedebildiğini ve sesle kontrole izin verdiğini görüyoruz.

Yine 3.5 inç 320x480 ekranla gelen cihazın görünümünde ise büyük bir değişiklik yoktu.

iPhone 4 (dördüncü nesil)

Çıkış tarihi: Haziran 2010

iPhone 4, 3GS'e göre çok daha önemli bir yükseltmeydi. Yeni, düz tasarıma sahip telefon entegre antene sahipti (ancak cihazı "tutma şeklinizle" ilgili yeni tartışmalar başlamıştı). Çözünürlük artık Retina'ya yükselmiş (640x960), kamera ise üstün bir 5MP sensörle değiştirilmişti. Apple, yaklaşan rakiplere iPhone 4 ile çok güzel bir cevap vermişti.

Devamı, sonraki sayfamızda.

iPhone 4S (beşinci nesil)

Çıkış tarihi: Ekim 2011

Beşinci nesil telefon için "S" harfini tekrar kullanan Apple, bu telefonundaki yeniliklerin daha küçük olduğunu söylüyordu. iPhone 4S'in tasarımı aynıydı, ancak içerisinde Apple'ın yeni A5 işlemcisine sahipti. 8MP'lik kamera 1080p video kaydedebiliyordu. Bu sırada iOS, donanımla aynı hıza gelişiyor ve Siri, iPhone 4S'e özel bir işlev olarak sunulmaya başlanıyordu.

iPhone 5 (altıncı nesil)

Çıkış tarihi: Eylül 2012

Apple, altıncı telefonunda popüler cihazının boyutlarını değiştirmenin zamanının geldiğine karar verdi. Selefinden yüzde 20 daha hafif olan iPhone 5, 4 inç'lik 640x1136 piksel çözünürlüklü bir ekrana sahipti.

iPhone 5'in en önemli eksilerinden bir tanesi, eskimeye başlayan bir iOS'la gelmesiydi ancak bir sene sonra 18 Eylül'de çıkan iOS 7'yle bu sorun çözüldü.

iPhone 5S / 5C (yedinci nesil)

Çıkış tarihi: Eylül 2013

iPhone'un evriminin yedinci adımında önemli bir değişiklik yapıldı ve iPhone'un daha ucuz, plastik gövdeli ikinci bir modeli, yani iPhone 5C ortaya çıkarıldı. iPhone 5C, plastik gövdesi ve daha büyük pili dışında iPhone 5'in birebir kopyasıydı.

iPhone 5S ise daha güçlü işlemci, daha iyi kamera ve home tuşuna gizli yeni parmak izi tarayıcısı gibi arka plan geliştirmeleriyle geliyordu. 2008'de App Store ortaya çıktığından bu yana en büyük güncelleme olan iOS 7 ise, önemli değişiklikler getiriyordu.

iPhone 6 / 6 Plus (sekizinci nesil)

iPhone 4S'ten iPhone 5'e geçişte olan büyük değişiklikler, iPhone 6 ve iPhone 6 Plus'ta da yaşandı. En önemli değişiklik, şüphesiz iPhone'un ekranının 4 inç'ten 4.7 inç'e yükseltilmiş olmasıydı. Bu sırada çözünürlük de 1136x640'tan 1334 x 750'e yükseltilmişti. Yani yüksek piksel yoğunluğu, büyütülen ekran boyutuna karşın korunmuştu.

iPhone 6 Plus ise daha da büyük, 5.5 inç'lik bir ekranla geliyordu. Telefon, çözünürlüğü de 1920 x 1080 piksele yükseltmişti.

Her iki cihaz da iPad Air'i andıran metal arka yüze sahiplerdi ve son derece kaliteli ve eşsiz bir görünüm sunuyorlardı. Bir başka önemli değişiklik, güç düğmesinin büyüyen ekran boyutu nedeniyle üstten sağ tarafa taşınmış olmasıydı.



iPhone 6S / 6S Plus (dokuzuncu nesil)

"S" harfinden de anlayacağınız üzere iPhone 6S ve 6S Plus, 2014'ün iPhone 6 ve 6 Plus'ının oluşturduğu sağlam temeli geliştirmeye odaklanıyor. Telefonlar, aynı ekran boyutuna ve görünüme sahipken renk seçeneklerinin arasında Rose Gold eklendi.

Bununla birlikte Apple, telefonlarının gövdesinde 7000 serisi alüminyuma geçerek bükülme sorunlarını çözmeyi umuyor. Cihazlar, Apple'ın yeni A9 işlemcisiyle gelirken kamera, artık 12MP'e yükseltilmiş buluyor.

Apple'ın yeni telefonlarına eklediği en önemli özelliklerden biri ise, ekrana ne kadar bastırdığınızı anlayabilen 3D Touch teknolojisi. Yeni iPhone'lar bu sayede hafif ve sert dokunuşlar arasındaki farkı algılayarak, size farklı işlevler sunabiliyor.

iPhone 7 / 7 Plus (onuncu nesil)

Yeni iPhone’da tasarım noktasında dikkat çeken bir diğer nokta ise 3.5 mm kulaklık girişinin telefondan kaldırılması oldu.

Kulaklık girişini yeni iPhone modellerinde kullanmayan Apple, bunun yerine telefonlara ikinci bir hoparlör çıkışı yerleştirmiş. Bu gelişme ile birlikte iPhone 7 artık stereo kalitesinde ses deneyimi sunacak.



Yeni iPhone’de ses ve veri akışı Lightning portu üzerinden sağlanacak. Apple ayrıca 3.5 mm kulaklık girişine sahip kulaklıklar için de kutu içerisinde bir dönüştürücüye yer verecek.

iPhone 8 / 8 Plus (on birinci nesil)

En büyük değişikliklerden biri düzelen ekran kasa oranı ve yeni ekran teknolojisi olması bekleniyordu. iPhone 6 modelinden beri süregelen tasarım anlayışı iPhone 7 ve iPhone 7 Plus ile birlikte aynı şekilde devam etmişti.

Bu kez çerçevesiz telefonların döneminde Apple da kayıtsız kalamayacak gibi görünüyordu ama yine öyle olmadı. 4.7 inç olacak olan iPhone 8, iPhone 6’dan beri gelen standart iPhone ölçülerini ve görünüşünü bize sunuyor.

iPhone X (on birinci nesil)

Günümüzün akıllı telefonlar üzerindeki en popüler özelliklerinden olan çerçevesiz ekran trendine iPhone 8 ile katılan Apple, yaklaşık olarak yüzde 81.23 ile önceki modellerine kıyasla oldukça yüksek bir ekran kasa oranı sunuyor.

iPhone 8’daki çerçevesiz tasarıma ulaşmak için en önemli şeylerden olan TrueDepth adı verilen bu kamera sistemi, ekranın üst kısmında yer alıyor.

Kaynak: AjansHaber