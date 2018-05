İp atlamanın faydaları - İp atlamak kilo verdirir mi?

Çocukluğumuzdan beri eylenerek oynadığımız ip atlamanın faydaları saymakla bitmiyor. Peki ip atlamanın faydaları nedir? İp atlamak kilo verdirir mi? Ajanshaber olarak sizler için sorularınıza, tüm detaylarla cevap veriyoruz.

Güzel ve sıkı bir vücuda sahip olmayı kim istemez ki? Düzenli ve sağlıklı beslenemenin yanı sıra hayalinizdeki bedene ulaşmak için spor yapmak da şart! Son zamanlarda, genelde futbol oynayan insanlarda gördüğümüz ip atlamak da her an her yerde yapabileceğiniz bir spor. Evde, bahçede, sahilde, iş aralarınızda bulduğunuz herhangi bir alanda yapabileceğiniz bu antrenman ile hem sağlıklı hem de fit bir vücuda sahip olmayı istemekte sizler de haklısınız. Peki son zamanların favori sporu haline gelen ip atlamanın faydaları nedir, ip atlamak kilo verdirir mi, ip atlamak kaç kilo verdirir? Tüm bu sorularınız için Ajanshaber, ip atlamakla ilgili tüm detayları sizin için araştırdı.

İP ATLAMAK NEDİR

Bildiğimiz hafif kalınlıkta ipi kollar kalça hizasının biraz üstünde sallayarak bacaklarımızla zıplama hareketi yaparak dönen ipe takılmama amacıyla yapılan egzersize verilen isimdir.

İP ATLAMANIN FAYDALARI

Her an heryerde yapabileceğiniz bu kolay ama işe yarar egzersizin, ip atlamanın faydaları saymakla bitmiyor. Bizde sizin için ip atlamanın temel faydalarından bahsedeceğiz.

1-İp atlayanların vücutlarındaki bütün kaslar çalışır.

2-Metabolizmanın hızlı çalışmasında önemli rol oynar.

3-Kalp ve damar hastalıklarından vücudu korur.

4-Kan dolaşımını arttırır.

5-Stresi ve gerginliği azaltır.

6-Boy uzatır.

7-Bacakların incelmesinde etkilidir.

8- Bacaklardaki katılaşan ödemi atar

9-Selülitlerin azalmasında yardımcı olur.

İP ATLAMA TEKNİKLERİ NELERDİR?

-Normal ip atlama

-Çift ayak ile ip atlama

-Çaprak şekilde ip atlama

-Tek ayakla ip atlama

-Tersine ip atlama

-Çekirge gibi ip atlama

İP ATLAMAK KİLO VERDİRİR Mİ?

Vücudun metabolizma hızının artması, daha fazla kalori yakılması manasına geleceği için ister istemez günlük kalori tüketimimiz daha fazla artmaktadır.

Zayıflama egzersizleri uygulanırken illa ki doğrudan yağ yakımı sağlayan türleri zayıflama ve kilo verme sağlar diye bir kural yoktur. İp atlamak gibi zayıflatan egzersizler de işe yaramaktadır. Hemen her yerde uygulanabilme kolaylığı olan ip atlama hareketi, diyet ve kilo verme sürecinde motivasyonunuzun da en üst safhada bulunmasına fayda sağlayacaktır.

Tabi ki ip atlamanın kilo vermeye çok etkisi vardır. İp atlamanın faydaları arasında kalıcı incelme ve kilo verme de bulunuyor. Ancak kilo vermek amaçlı ip atlarken haftanın en az üç günü düzenli olarak süreyi arttırarak yaklaşık 1 saate ip atlamak gerekmektedir.

İP ATLAMAK KAÇ KALORİ YAKAR

İp atlamanın temposu ile kalori yakılması orantılı olarak değişir. 1 dakika ip atlayarak 20 kaloriden kurtulabilirsiniz. Hızlı tempo ile ip atlamak ise 15 dakikada 200 kalori olarak hesaplanmıştır. Ancak nefes nefese kalmadan daha sakin olarak ip atlarsanız bu oran düşer.

İP ATLAYARAK KİLO VERMEK İÇİN YAPMANIZ GEREKENLER

10 dakika ile başlayarak bu egzersizleri arttırabilir zayıflamanıza katkıda bulunabilirsiniz.

Çift bacak: Bacaklarınızı birleştirerek ip atlamaya başlayın. 3 dakika süresince bu hareketle ısınmalısınız.

Alçak zıplama: Vücudunuzu mümkün olduğunda alçaltın karın kaslarınızı sıkarak kalça ve omurgayı sabit tutmaya çalışın. Ve bu şekilde 2 dakika ip atlayın.

Zıplayın: Her ip adımınızda bir bacağınızı öne atarak ipten bu şekilde atlayın. Her ip yukarıya geldiğinde bacak değiştirin ve bacak kaslarınızı bu sayede çalıştırın. 1 dakika boyunca bunu yapın.

Çift bacak: 2 dakika boyunca normal düzende ip atlayın. Bunu yaptıktan sonra ise bacaklarınızla esneme hareketleri yapmalısınız.

Tek dizle ip atlama: Tek dizinizi 90 derece açı ile havaya kaldırın ve bu şekilde bacak değiştirerek ip atlayın. Bu hareketi yaparken ayağınız sert bir şekilde zemine iniyorsa zıplamadan sonra hafif alçalarak yere basın.

