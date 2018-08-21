Son Dakika!
21 Ağustos 2018 18:47 | Son Güncelleme: 21 Ağustos 2018 18:48

İntihar girişimi TEM Otoyolunu kilitledi

Esenyurt Esenkent köprüsü üzerinde bir kişi intihar girişiminde bulunuyor. Olay yerine gelen müzakereci polislerin şahsı ikna çalışmaları sürerken, güvenlik ekipleri çevrede önlem aldı.

İntihar girişimi TEM Otoyolunu kilitledi

Esenyurt Esenkent köprüsü üzerinde bir kişi intihar girişiminde bulunuyor. Olay yerine gelen müzakereci polislerin şahsı ikna çalışmaları sürerken, güvenlik ekipleri çevrede önlem aldı.

Edirne istikametinde trafik kilitlenirken, olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis, intihar girişiminde bulunan kişiyi inmesi için ikna etmeye çalışıyor.

Etiketler:


0Yorum Yap