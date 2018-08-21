İntihar girişimi TEM Otoyolunu kilitledi
Esenyurt Esenkent köprüsü üzerinde bir kişi intihar girişiminde bulunuyor. Olay yerine gelen müzakereci polislerin şahsı ikna çalışmaları sürerken, güvenlik ekipleri çevrede önlem aldı.
Esenyurt Esenkent köprüsü üzerinde bir kişi intihar girişiminde bulunuyor. Olay yerine gelen müzakereci polislerin şahsı ikna çalışmaları sürerken, güvenlik ekipleri çevrede önlem aldı.
Edirne istikametinde trafik kilitlenirken, olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis, intihar girişiminde bulunan kişiyi inmesi için ikna etmeye çalışıyor.