İnternet hızlandırma - İnternet hızlandırma yöntemleri 2018

İnternet hızlandırma yöntemleri 2018 yılında internetle ilgili hız sorunu olanlar tarafından araştırılıyor. İnternet hızlandırma ile ilgili tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz.

Ülkemizde internet yavaşlığı ve hız kesintisi yaşanan problemlerin başında geliyor. Birçok insan internet yavaşlığında şikayet etmekte ve bu sorunun çözümü için internette çeşitli araştırmalar yapmaktadır. Türkiye geçtiğimiz yıllarda Fiber internet hızıyla tanıştı. Ülkemizin internet hızı 7.6 mbps miktarında yer alıyor. Sağlanan bu hız miktarıyla Avrupa ülkelerinin yarı miktarında internet hızına erişebiliyor. Ayrıca Türkiye Fiber internet hızında 147 ülke arasında 67. sırada yer alıyor. Bu sebeple internet hızlandırma yöntemi 2018 yılında ve diğer yıllarda çok aranan konular arasında yer alıyor. İnternet hızlandırma ile ilgili tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz.

İNTERNET HIZLANDIRMA YÖNTEMLERİ 2018

Ülkemizde internet yavaşlığı sıkça yaşanan bir problemdir. Günümüzde binlerce insan internet yavaşlığından şikayet etmektedir. İnternet yavaşlığı probleminin çözülmesi için insanlar internette araştırmalar yapmaktadır. Bizlerde bu haberimizde sizlere internet hızlandırma yöntemlerinden bahsedeceğiz.

İNTERNET HIZLANDIRMA İŞLEMİ NASIL YAPILIR?



1- Öncelikle internet hızınızı mutlaka test edin. Bunun için İnternet servis sağlayıcınızın hız testi uygulamasından ya da aşağıdaki bağlantılardan yararlanabilirsiniz.



TÜRK TELEKOM İNTERNET HIZI TESPİT ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ



2- Kullandığınız internet paketinin Adil Kullanım Kotası kısaca AKK ya da AKN denilen bir sınırı vardır. Bu kota doldurulduğunda internet hızınız önemli ölçüde düşer (Mayıs 2017’ye kadar herkesin internet hızı AKK sonrası 3 Mbps’ye düşerken şimdi bir miktar iyileştirme yapıldı.). Kotanızı eğer dolmuşsa ay sonundan sıfırlanarak internetin hızlanmasını beklemelisiniz.



3- İnternetiniz, modeminizdeki bir sorundan dolayı yavaşlamış olabilir. Arızasını gidermeyi ya da modeminiz eskimişse yenilemeyi düşünün.



4- Uzun süre açık kalan modem arızaya geçebilir. Bu yüzden modemi kapatıp açmak sorunu düzeltebilir.Ayrıca her gün yatmadan önce modeminizi kapatmazsanız modeminizde ısınma problemi ve sinyalde bozulma yaşayabilirsiniz. Ayrıca sürekli açık kalan modemlerin sağlığınızı etkileyebileceğini unutmayın.



5- Arkaplanda açık kalan ya da unuttuğunuz bir indirme programı (IDM gibi) veya bir torrent olabilir. Bu durum internetinizi yavaşlatır. Bunları durdurun ya da kapatın.



6- Arka planda Windows güncellemeleri çalışıyor olabilir. Arama çubuğuna update yazıp kontrol edin.



7- Bilgisayarınızda bir ağ sorunu oluşmuş olabilir. Çözüm için bilgisayarınızı kapatıp açın ya da ağ kartınızı kaldırıp yeniden kurun.





8- Kullandığınız internet tarayıcınızda bir sorun olabilir. Başka bir tarayıcı ile mesela Google Chome kullanıyorsanız, Firefox, Yandex veya Internet Explorer’u deneyin.



9- Bağlantınız sadece bir sitede yavaşlamış olabilir. Örneğin Facebook’ta yavaşlama yaşıyorsanız Facebook serverlarında yoğunluk yaşanıyor olabilir. Başka sitelere girip hızınızı test edin.



10- İnternetinizi ortak bir ağdan kullanıyorsanız ve çok fazla kişi bu ağa bağlı ise ve aynı ağdan birileri dosya indiriyorsa internetiniz yavaşlar. Bu yüzden internet hızlandırma için başkalarının download yapıp yapmadığını kontrol edin.



11- İnternete kablosuz ağ üzerinden bağlıysanız sinyal seviyesi bazen düşebilir. Mümkünse kablolu ağdan bağlanın. Kablosuz bağlantı için sinyali azaltabilecek engelleri ortadan kaldırmayı deneyin.



12- Bazen Servis sağlayıcınızın sunduğu DNS sunucunda bir sorun olabilir. Bu yüzden internet hızlandırma için ve erişim yasaklarını aşmak için alternatif DNS sunucuları deneyip DNS değişikliği yapabilirsiniz.



13- Herhangi bir programı kurarken bağlantınızı yavaşlatan bir toolbar tarayıcınıza bulaşmış olabilir. Denetim masası program ekle kaldır‘dan tanımadığınız programları kaldırın.



14- Hangi tarayıcıyı (Chrome,Firefox, Yandex veya Internet Explorer) kullanıyorsanız tarayıcı önbelleği fazlasıyla dolmuş olabilir. Kullandığınız tarayıcının ayarlarını sıfırlayın ya da CCleaner gibi ücretsiz programlarla tarayıcı önbelleğinizi boşaltın.



15- Bilgisayarınıza virüs bulaşmış olabilir. İyi bir antivirüs programı kurun ya da bilgisayarınızı formatlayın. Bu adım internet hızlandırma tekniklerinde önemli bir adımdır.



16- Modem optimizasyonu yapın. Throttle gibi programlarla modem ayarlarınızı optimize ederek internetinizi hızlandırabilirsiniz.



17- Yukarıdaki tüm işlemlere rağmen internetiniz hala yavaşsa, Türk Telekom, Superonline veya hangi İSS’yi kullanıyorsanız onda bir sorun olabilir. Bu durumda onlara ulaşıp yardım isteyin.

Kaynak: AjansHaber