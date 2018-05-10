İnstagram çöktü mü, neden açılmıyor? İnstagrama neden girilmiyor?

İnstagram çöktü mü, neden açılmıyor? İnstagrama neden girilmiyor ve ne zaman açılacak sorularının yanıtı Ajanshaber.com'da.

İnstagram adlı sosyal paylaşım uygulamasına bir süredir erişim sağlanmıyor. Kullanıcıları İnstagrama neden girilmiyor sorusunu sıkça sormaya başladı. İnstagrama bir süredir erişim sorunu yaşanıyor. Peki instagram çöktü mü, neden açılmıyor? Kullanıcılar bu sorunun neden yaşandığını araştırıyor. Instagram'dan ise konuyla ilgili henüz bir açıklama gelmedi. Detayları haberimizin devamında bulabilirsiniz.

İNSTAGRAM ÇÖKTÜ MÜ, NEDEN AÇILMIYOR?

Instagram'a yakın bir süre zarfından erişim sıkıntısı yaşanıyor. Instagram'a neden girilmiyor sorusu şu an sosyal medyada en çok dillendirilen soru oldu. Peki Instagram neden çöktü? Instagram ne zaman açılacak?

Dünya genelinde yüz milyonlarca kullanıcısı bulunan popüler uygulama Instagram'a bir süredir bazı kullanıcılar erişim sağlayamıyor. Teknik olarak veri alışverişinin sağlanamamasının sebebinin olası bir siber saldırı olup olmadığı tartışılıyor.

İNSTAGRAM'A NEDEN GİRİLMİYOR

Kullanıcılar hesaplarına giriş yapmaya çalıştıklarında Instagram'ın kullanıcıyı hesabından kendi kendine attığı dikkat çeken hatayla ilgili henüz bir açıklama gelmiş değil.

Instagram’da an itibariyle erişim sorunu yaşanıyor. Instagram için dünya genelinde erişim sorunu yaşanmakla birlikte girebilmeyi başarabilen kişiler için bir yavaşlama söz konusu.

Eğer bir Instagram kullanıcısı iseniz ve hesabınıza giriş yapmıyor, akışı yenileyemiyor, mesaj gönderemiyor iseniz tek değilsiniz. Şuan dünya genelinde binlerce Instagram kullanıcıları giriş yapmada, akış yenilemede, mesaj gönderme gibi çeşitli fonksiyonlarda çökmeler, yavaşlamalar yaşamakta. Yetkililerden net bir bilgi gelmese de gelen bilgilerde bu sorunu yaşayan binlerce kullanıcı olduğu bilgisi verildi.