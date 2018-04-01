İnstagram kullanıcılarının sevdiği özellik geri döndü

Instagram, ırkçı bir GIF nedeniyle askıya aldığı Giphy entegrasyonunu yeniden devreye soktu.

Giphy’nin platformuna yüklenen içerikler üzerindeki kontrolleri sıkılaştırmasıyla, instagram hikayelere GIF ekleme özelliğini yeniden devreye soktu.

Giphy’den yapılan açıklamada, bu ayın başında fark edilen ve Instagram’ın entegrasyonu askıya almasına sebep olan GIF’in hemen kaldırıldığı, ardından tüm GIF kütüphanesinin dört kez sıkı bir incelemeden geçirildiği belirtildi. Giphy, bundan böyle kullanıcılar tarafından kütüphanesine eklenen tüm GIF’leri daha sıkı kontrol edeceğini ve benzer bir olayın yaşanmayacağının sözünü verdi.

Giphy ekibiyle sıkı bir iş birliği halinde olduklarını belirten Instagram, şirketin uyguladığı yeni moderasyon yöntemlerinin yeterli olduğunu ve sevilen özelliğin kademeli olarak Instagram kullanıcılarına yeniden sunulmaya başlandığını duyurdu.

Kaynak: Ajanslar