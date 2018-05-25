Instagram hesap silme ve dondurma nasıl yapılır? 2018

Dünyada oldukça yaygın olarak kullanılan instagram uygulamasında hesabınızı silmenin yanında hesabınızı dondurmanız da mümkün. Peki 2018 Instagram hesap silme ve dondurma işlemi nasıl yapılır?

En çok kullanılan sosyal medya uygulamalarından biri olan ınstagram gün geçtikçe kendisini yenilemeye devam ediyor. Kısa bir süre önce hesabınızı dondurabilmeniz mümkün değildi. Sonradan gelen güncelleme ile hesabınızı dondurabilmeniz mümkün hale geldi. Artık hesabınızı istediğiniz zaman dondurup geri açabilmektesiniz. Peki bu ınstagram hesap dondurma işlemi ile hesap silme arasındaki fark nedir? Instagram hesap dondurma işleminde hesabınızı dondurduğunuz anda hesabınızı silmişsiniz gibi sizi aratan insanlar sizi göremezler, fakat istediğiniz zaman hesabınızı geri açabilmeniz mümkündür. Instagram hesap silme işleminde ise hesabınızı bir daha açabilmeniz mümkün değildir.

Instagram hesap silme işlemi nasıl yapılır?

Instagram hesabınızı silmek için öncelikle aşağıdaki bağlantıya tıklayın. Yalnız dikkat etmelisiniz ki hesabınızı silmenin geri dönüşü yoktur, tekrar açmak gibi bir isteğiniz varsa hesabınızı silmek yerine dondurmayı tercih etmelisiniz. Silmekte kararlıysanız bağlantıya tıklayın.



INSTAGRAM HESAP SİLME İŞLEMİ YAPMAK İÇİN TIKLAYINIZ

Bu bağlantıya tıkladıktan sonra karşınıza çıkan görüntü şu olacaktır;

Bu kısma geldiğiniz anda ''Gitmeden önce lütfen bize nedenini söyle'' kısmını seçin. Bu işlemi de atlattıktan sonra asıl hesabınızı sileceğinizi kısım karşınıza çıkacaktır. O kısım ise şu şekildedir;

Bu kısımda ''Devam etmek için lütfen şifreni gir'' kısmına şifrenizi girin. Bu işlemden sonra ''Hesabımı kalıcı olarak kapat'' yazan kırmızı butona basın. Bu işlemleri gerçekleştirdikten sonra hesabınız kalıcı olarak silinmiş olacak ve bir daha bu hesaba erişemeyeceksiniz. Hesabınızı silmeden fotoğraflarızı yedeklemenizi öneririz. Bir daha hesaba giriş yapamayacağınız için fotoğraflarınızı alabilmeniz mümkün olmayacaktır.

Instagram hesap dondurma nasıl yapılır?

Instagram hesabınızı geçici olarak kapatmak istiyosanız hesap dondurma işlemi oldukça basit. Hesap dondurma işleminde fotoğraflarınız, yorumlarınız, mesajlarınız gibi size ait olan gönderiler silinmez. Bu yüzden instagram hesabını dondurmak oldukça zararsız ve iyi bir çözümdür.

INSTAGRAM HESAP DONDURMA İŞLEMİ YAPMAK İÇİN TIKLAYINIZ

Linke tıkladığınız taktirde şu sayfa çıkacak karşınıza;





Instagram hesap dondurma sayfasında ''Hesabınızı neden kapatıyorsunuz?'' ve ''Devam etmek için lütfen şifreni tekrar gir'' kısımlarını doldurup ''Hesabını geçici olarak kapat'' yazan mavi butona tıkladığınızda hesabınız başarılı bir şekilde dondurulmuş olacak. Yalnız dikkat etmeniz gereken bir nokta var. Hesabınızı dondurduğunuz anda sonraki 24 saat içinde tekrar açamıyorsunuz. Hemen açmaya çalışırsanız şifre yanlış hatası verecektir. 24 saat sonrasında hesabınızı açacağınız zaman da mobil üzerinden açmanız gerekmektedir. Bilgisayar üzerinden hesabınızı aktifleştiremezsiniz. Hesap dondurma işleminde fotoğraflarınıza zarar gelmez lakin açar açmaz bir hata görürseniz de bir iki gün içerisinde eski haline dönecektir, panik yapmayın.

Kaynak: AjansHaber