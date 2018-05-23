Instagram hesap onaylama 2018 - mavi tik ibaresi nasıl alınır?

Instagram hesap onaylama 2018 yılında sosyal medya kullanıcıları tarafından merak ediliyor. Mavi tik ibaresi nasıl alınır sorusunun yanıtı Ajanshaber.com'da.

Sosyal medya platformu Instagram'ın internet ağında milyonlarca kullanıcısı bulunuyor. Bu kullanıcıların birçoğu farklı özelliklere ve yeteneklere sahip olduğundan mavi tik ibaresi nasıl alınır sorusunun yanıtını bekliyor. Instagram'a baktığımızda bazı profillerin adının hemen yan tarafında mavi tik ibaresini görürüz. Sosyal medyada birçok insan bu mavi rozetin ne anlama geldiğini merak etmektedir. Facebook, Twitter ve Instagram'da yer alan bu rozet ünlü ve tanınmış kimselere verilen bir onaylama işaretidir. Geçmişten günümüze birçok insan sahte profillerle insanları kandırmaktadır. Bu mavi rozetin verilmesinin anlamı ise o ünlü ve tanınmış kişi bu hesap için gerçek kimliğiyle başvurarak profilini onaylatmıştır. Instagram hesap onaylama 2018 yılında nasıl yapılır? Mavi tik ibaresi ile ilgi tüm detaylar Ajanshaber.com'da.

INSTAGRAM HESAPLAMA ONAYLAMA 2018

En çok kullanılan sosyal medya platformlarının başında yer alan Instagram'da kullanıcılar mavi tikin nasıl alındığını merak ediyor. Bu sebeple internette birçok kişi Instagram hesaplama 2018 aratmasını sıkça yapıyor. Bizde bu haberimizde sizlere bu sorunun yanıtını vereceğiz.

MAVİ TİK NASIL ALINIR?

Bu rozetin alınması için öncelikle uygun şartlara sahip olmanız gerekiyor. Eğer bu rozeti herkes alabilseydi bir anlamı olmazdı.

Şarkıcıysanız Spotify, Apple Music gibi şarkı platformlarında şarkınız olmalı.

Oyuncuysanız, oyuncu olduğunuzu ispatlayan materyaller.

Yazarsanız, kitabınızın satıldığı yerin belli olması.

Eğer tanınmış bireyseniz, internetdeki birçok platformda sizin tanındığınızı gösteren materyallerin olması. (Haber, Video, İçerik vs.)

10.000 takipçi sayısına ulaşmanız gerekiyor.

MAVİ TİK(DOĞRULANMIŞ HESAP ROZETİ) BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?



İnstagram’a giriş yapın.

Profilinizin olduğu bölüme giriş yapın, ardından sağ en üst köşede bulunan ayarlar bölümüne giriş yapın.

Bu sayfanın aşağısında bulunan “DESTEK” bölümünün altındaki Sorun Bildir ibaresine tıklayın.

Açılan bölümde “Görüş Bildir” seçeneğine girin.

Resim seç bölümünden ise profilinizin ekran görüntüsünü seçin.

“Neyi Geliştirmemizi İstersin?” bölümüne sizin Mavi Tık Rozetine uygun olduğunuzu ve tanınmış kişi olduğunuzu gösteren materyallerin bulunduğu bir makale yazarak gönder seçeneğine tıklayın.

MAVİ ROZET KİMLERE VERİLİR?

Sosyal medya platformu Instagram, İnstagram’ın aylık aktif kullanıcı sayısı 1 milyara ulaşıyor. Instagram'da bazı hesaplarda kullanıcı adı yanında bulunan mavi tık işaretini görürüz. Birçok kullanıcı da bu rozetin ne anlama geldiğini, nasıl alındığını merak ediyor. Mavi rozet tanınmış ve ünlü kişilere verilir.

MAVİ ROZET(ONAYLANMIŞ PROFİL) NEDİR?

Sosyal medya kullanımının artmasıyla beraber sahte profillerde de artış görülmüştür. Kötü niyetli insanlar bu hesaplarla insanları kandırmaktadır. Bu olumsuzluklara karşın birçok sosyal medya platformunda profillere Mavi Tık (Doğrulanmış Hesap Rozeti) işlevini getirdi. Bu rozet sayesinde tanınmış kişiler ve kurumsal firma hesaplarının doğruluğundan emin olunabiliyor.

Kaynak: AjansHaber