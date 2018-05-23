Instagram'da gizli profilleri görmek mümkün mü?

Sosyal medya platforumu Instagram'da gizli profilleri görmek mümkün mü sorusu sıkça sorulan sorular arasında yer alıyor. Detaylar Ajanshaber.com'da.

Sosyal medya platformu Instagram kullanıcılarının sayısı gün geçtikte artmaya devam ediyor. Gelen son istatistiklere göre günlük Instagram kullanıcı sayısı 1 milyar kişiye yaklaşıyor. Instagram yöneticileri ve yazılımcıları güncel bir şekilde programı kullanıcıların isteklerine göre şekillendirmeye devam ediyor. Sosyal medya platformunun kullanıcılarının merak ettiği soruların başında Instagram'da gizli profilleri görmek mümkün mü sorusu yer alıyor. Bu konuyla ilgili kullanıcılar internette birçok araştırma yapıyor. Bizde bu haberimizde gizli profilleri görmek mümkün mü ya da değil mi ile ilgili tüm detayları derledik.

INSTAGRAM'DA GİZLİ PROFİLLERİ GÖRMEK MÜMKÜN MÜ?

Instagram kullanıcıların merak ettiği birçok soru var. Lakin bunların başında Instagram'da gizli profilleri görmek mümkün mü sorusu yer alıyor. Birçok kişi internette bu sorunun yanıtını arıyor. Bizlerde bu haberimizde sizlere böyle bir şeyin mümkün olup olmadığını aktaracağız.

Instagram adlı sosyal medya ağı bir günde milyonlarca kişi tarafından kullanılıyor. Herkesin farklı konularla ilgili farklı soruları oluyor. Sosyal medya ağının yöneticileri ve destek ekibi elinden geldiğince sorunları çözmeye ve güncellemelerle programı daha aktif bir hale getirmeye çalışıyor. Peki herkesin merak ettiği sorunun cevabını yanıtlayalım. Türkiye'de ve dünyada birçok kişi eski arkadaşlarının ya da sevgilisinin gizli olan profilini görüntülemeye çalışıyor. Kişiler bunu haklı veya haksız sebeplerle "stalk" yapıyor.

2018 yılında Instagram'da gizli profillerin detayını görmek gibi bir şey söz konusu değildir. Fakat 2013-2014 yıllarında Instagram'da yazılımsal bir açık nedeniyle gizli olan bazı hesapların detayı görüntülenebiliyordu. Bu yöntem, profili açık olan birinin hesabına Instagram.com üzerinden girerek, “Daha Fazla Göster” butonunun bağlantısını kopyaladıktan sonra Profile ID (max_id) değişkenini gizli olan hesapla değiştirilerek gerçekleştiriliyordu. Instagram ekibi bir süre sonra yaptığı güncellemeyle bu işe son verdi.

Şimdilerde birçok site dolandırıcılık yaparak sizlere gizli profilleri gösterebileceğini söylüyor. Instagram'da bu yönteme gizli hesapları görme adı veriliyor. Fakat böyle programların veya formların gizli hesapları görme konusunda bir işe yaramadığını söylemeliyiz. O yüzden böyle vaatlerde bulunan sitelere inanmayınız. Hem cebinizden paranız gitmez. Hem de boş yere yalan vaatlere kanmamış olursunuz.

Kaynak: AjansHaber